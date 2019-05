Il Giro delle Marche in Rosa 2019 sarà gara internazionale 2.2

Una bella notizia per il movimento del ciclismo femminile italiano: dopo aver perso dal calendario UCI il GP Liberazione PINK, a settembre ci sarà invece l’ingresso del Giro delle Marche in Rosa che verrà disputato come gara internazionale di categoria 2.2. La breve corsa a tappe marchigiana era stata lanciata appena l’anno scorso con la prima edizione dal 12 al 14 settembre 2018 che aveva visto i successi di Dalia Muccioli, Elisa Longo Borghini e Laura Tomasi, più quello assoluto di Sofia Bertizzolo.

Dopo una sola edizione come corsa Open, il Giro delle Marche in Rosa ha quindi scelto di fare il grande salto in avanti: la corsa già figura nel calendario internazionale dell’UCI ed è in programma dal 18 al 21 settembre 2019, ultimo appuntamento di un ricco avvicinamento ai Campionati del Mondo di Yorkshire 2019 che prevede anche il Giro della Toscana (UCI 2.2, 6-8 settembre) e la Lake Garda Classic (1.15, 14 settembre).