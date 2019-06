Pidcock, continua il percorso da predestinato: sua la Roubaix Espoirs su Jacobs e Reynders

Mentre il ciclismo professionistico celebrava il gran finale del Giro d’Italia, un appuntamento centrale per la stagione degli Under 23 aveva luogo nel nord della Francia: la Paris-Roubaix Espoirs si è disputata oggi (sulla lunghezza di 170 km e con 21 settori di pavé nel percorso) e ha avuto un vincitore di lusso in Thomas Pidcock. Il britannico già bicampione del mondo di ciclocross ha dominato la scena, arrivando in solitaria nel Vélodrome dopo essersi sbarazzato dello svizzero Johan Jacobs (anche lui proveniente dal ciclocross) a meno di 20 km dalla fine, ancor prima di affrontare il settore di pavé del Carrefour de l’Arbre. I due erano emersi da un drappello che aveva messo le mani sulla corsa a circa 50 km dal termine, e che si era poi via via assottigliato. Il capitano del Team Wiggins-LeCol ha preferito non rischiare di attendere lo sprint a due col corridore della Lotto Soudal U23, ma più che altro ne aveva evidentemente di più rispetto al collega, dato che in poco più di 15 km ha messo insieme un vantaggio di oltre mezzo minuto sull’avversario.

Un terzetto è arrivato a circa un minuto da Pidcock, e il belga Jens Reynders (Wallonie Bruxelles Devo) ha preceduto il connazionale Ward Vanhoof (Lotto Soudal U23) e il portoghese Andre Carvalho (Hagens Bermans Axeon). Più indietro Brent Van Moer, Simon Verger, Jake Stewart, Ziga Jerman e Jonas Iversby Hvideberg hanno completato la top ten.