Presentata la seconda edizione dell’Adriatica Ionica Race: ecco le cinque tappe

2 Minuti per leggerlo

È stata presentata oggi la seconda edizione della Adriatica Ionica Race, la corsa a tappe organizzata da Moreno Argentin che l’anno scorso vide il trionfo del giovane scalatore colombiano Ivan Sosa: la corsa è stata spostata dal mese di giugno a quello di luglio (dal 24 al 28 per la precisione) e quest’anno il percorso si snoderà nuovamente tra Veneto e Friuli Venezia Giulia con partenza da Mestre e arrivo finale a Trieste.

La prima tappa sarà veloce circuito centro di Mestre, mentre le tappe decisive saranno con ogni probabilità la terza con arrivo al Lago di Misurina davanti alle Tre Cime di Lavaredo (con la salita di Sella Ciampigotto in precedenza) e poi la quarta con il traguardo posto in cima al duro strappo di Monte Quarin, ma attenzione anche agli sterrati nel finale della frazione di Grado.

Le squadre iscritte sono 19, di cui 8 di categoria World Tour, ossia Astana, Bahrain-Merida, EF Education First, UAE Team Emirates, Trek-Segafredo, Deceuninck-QuickStep, Team Dimension Data e Movistar, con la possibilità di rivedere in Italia il vincitore del Giro d’Italia, l’ecuadoriano Richard Carapaz. Inoltre al via ci saranno la Nazionale Italiana, i padroni di casa del Cycling Team Friuli e nove squadre Professional, le italiane Androni-Sidermec, Bardiani-CSF, Neri Sottoli-Selle Italia-KTM e Nippo-Vini Fantini-Faizanè, e le straniere Caja Rural-Seguros RGA, Roompot-Charles, Sport Vlaanderen-Baloise, Israel Cycling Academy e Team Novo Nordisk.

Le tappe

1a tappa: Mestre – Mestre (Circuito, 2.7 km x 25 giri)

2a tappa: Favaro Veneto – Grado (189 km)

3a tappa: Palmanova – Lago di Misurina (204.6 km)

4a tappa: Padola – Cormons (204.5 km)

5a tappa: Cormons – Trieste (134.5 km)