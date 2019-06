Nicolas Gomez trova la prima vittoria italiana al Memorial Dennis Zanette

È tempo di notturne e a Brugnera, in provincia di Pordenone, si consuma quella storica intitolata alla memoria di Denis Zanette e Daniel Dal Ben: quest’anno arrivo a ranghi compatti e vittoria in volata per un colombiano, Nicolas Gomez della Colpack. L’ultima “scoperta” del team bergamasco, 19 anni compiuti da poco, era già andata vicina al successo al Circuito del Porto e al Trofeo Larghi, prima di timbrare oggi nella notturna davanti ad Alesso Brugna (Viris Vigevano) ed a Leonardo Marchiori (Zalf Euromobil Desirée Fior), due vittorie in Toscana nel mese di giugno. Completano la top five Alessio Viviani (Arvedi) e Davide Colnaghi (Namedsport – Rocket).