Sibiu Tour 2019

È un movimento ciclistico in rapida ascesa, quello rumeno, capace di ritagliarsi uno spazio sempre maggiore nell’ormai vasto panorama dell’UCI Europe Tour. A inizio giugno l’apertura con il Tour of Bihor Bellotto, a metà settembre la chiusura con il Turul Romanei, in mezzo, nella prima decade di agosto, l’unica 2.2 del paese, il Tour of Szeklerland, anticipata di un mese dal Sibiu Cycling Tour.

Giunta alla nona edizione, questa corsa si svolge tutt’attorno all’omonimo municipio e distretto della Transilvania. Cinque le tappe, tutte con partenza a Sibiu: l’apertura è con un veloce prologo pianeggiante tra le strade cittadine, dove i pochi specialisti possono essere beffati dai velocisti. Sprinter che non dovrebbero farsi scappare né la prima né l’ultima frazione in linea, mentre le due giornate centrali sono appannaggio degli scalatori.

Soprattutto quella di venerdì, con l’arrivo poco sopra quota 2000 di Balea Lac: salita dura e che, per certi versi, assomiglia allo Stelvio, seppur in piccolo. Lunga quasi 24 km, vanta una pendenza media del 6.1%, punte poco superiori al 9% e presenta diversi tornanti che rendono particolarmente scenografico l’approdo in vetta. Il giorno seguente la rivincita a Paltinis, su una salita sicuramente lunga (poco meno di 15 km) ma non difficile come la precedente, presentando una pendenza media del 5.1%, seppur il tratto più complesso sia in coincidenza con gli ultimi 700 metri, per una pendenza massima che supera la doppia cifra.

Sono due le formazioni Professional presenti: dopo aver vinto le ultime due edizioni, la Androni Giocattoli-Sidermec si presenta desiderosa di proseguire la striscia con Daniel Muñoz, che giusto un mese fa ha trionfato poco distante al Tour of Bihor. Per le volate l’opzione è Matteo Pelucchi, già a quota tre vittorie nel 2019. La Gazprom-RusVelo risponde con Ildar Arslanov come uomo di classifica, supportato da Nikolay Cherkasov. Può far molto bene la rappresentativa rumena capitanata da Eduard Grosu e Serghei Tvetcov, mentre l’altra selezione nazionale, quella ucraina, si affida all’esperienza di Vitaliy Buts.

Sono così ben quindici le Continental, di cui cinque di licenza o matrice italiana: l’Amore&Vita-Prodir, invitata all’ultimo, ha il trio Danilo Celano, Pierpaolo Ficara e Marco Tizza con cui togliersi soddisfazioni; il Cycling Team Friuli si affida a Mattia Bais e a Filippo Ferronato; la D’Amico UM Tools ha in Jacopo Mosca la miglior pedina; gioca in casa la Giotti Victoria con Riccardo Stacchiotti sicuro nome per le volate e Simone Sterbini che può provare a far classifica; la Sangemini-Trevigiani ha il veloce Paolo Totò e i due giovani Fabio Mazzucco e Filippo Zana usciti con voti alti dal Giro d’Italia U23. Tra le altre formazioni di terzo livello ci sono alcuni nomi che possono aspirare a risultati di rilievo: tra gli uomini di classifica meritano una menzione Attila Valter (CCC Development Team), Karel Hnik (Elkov-Author) supportato da Jan Barta e Radoslav Rogina (Adria Mobil). Tra i velocisti, invece, spazio anche a Gasper Katrasnik (Adria Mobil) e Ivar Slik (Monkey Town).

La startlist ufficiale

Androni Giocattoli Sidermec

1 PELUCCHI Matteo

2 RUMAC Josip

3 BISOLTI Alessandro

4 BUSATO Matteo

5 MUNOZ Daniel

6 RIVERA Kevin Gazprom-RusVelo

11 VOROBYEV Anton

12 SHILOV Sergey

13 NEKRASOV Denis

14 STASH Mamyr

15 KOBERNYAK Evgeni

16 ARSLANOV Ildar Team Novak

21 RESTREPO Jaime

22 MOLINA Wilmar

23 NOVAK Carl Eduard

24 DEMENTYEV Evgeniy

25 ARROYAVE Daniel

26 BALAZSI Lorant Giotti Victoria - Palomar

31 STACCHIOTTI Riccardo

32 CRISTA Daniel

33 ONESTI Emanuele

34 DIMA Emil

35 VULCAN Denis

36 STERBINI Simone Monkey Town - A Bloc CT

41 SLIK Ivar

42 JANSSEN Adriaan

43 LOOHUIS Lars

44 PLUIMERS Rick

45 VAR DER VEEKENS Mel CCC Development Team

51 BROZYNA Piotr

52 VALTER Attila

53 WALKOWIAK Kacper

54 PEKALA Piotr

55 TRACZ Szymon

56 PALUTA Michal Pannon Cycling Team

61 PELIKAN Janos

62 FETTER Erik

63 FILUTAS Viktor

64 MORICZ Daniel

65 SZATMARY Andras

66 FORRAY Andras Akros - Thomus

71 VOISARD Yannis

72 PAROZ Justin

73 GULLER Timo

74 SUTER Joel

75 SELENATI Nico

76 AEBI Antoine Elkov Author Cycling Team

81 SISR Frantisek

82 HNIK Karel

83 SCHLEGEL Michal

84 KUKRLE Michael

85 NEUMAN Dominik Adria Mobil

91 JARK Aijaz

92 PER Goradz

93 KATRASNIK Gasper

94 GROSELJ Ziga

95 ROGINA Radoslav

96 BOZIC Jon Cycling Team Friuli

101 BAIS Mattia

102 FERRONATO Filippo

103 PETRELLI Gabriele

104 BAIS Davide Sangemini - Trevigiani - MG.Kvis

111 BONIFAZIO Leonardo

112 SALVIETTI Niccolò

113 PUCCIONI Dario

114 TOTÒ Paolo

115 ZANA Filippo

116 MAZZUCCO Fabio D'Amico - UM Tools

131 MOSCA Jacopo

132 BURCHIO Federico

133 MARTINELLI Ivan

134 RAFFAELE Angelo

135 KUSTADINCHEV Roman

136 OROCITO Franco 303 Project

141 AMIRI Alexander

142 STEPHENS Austin

143 NEWKIRK Isaiah

144 FONT MAS Bernat

145 ELLWOOD Grant Lokosphinx

161 SMIRNOV Aleksandr

162 SVESHNIKOV Kirill

163 NIKIFOROV Arseny

164 VDOVIN Alexander

165 NOVIKOV Savva Amore&Vita - Prodir

171 FICARA Pierpaolo

172 HISHINUMA Yukinori

173 CELANO Danilo

174 MEUCCI Andrea

175 TIZZA Marco Nazionale Romania

181 TVETCOV Serghei

182 GROSU Eduard Michael

183 PETRACHE Marius

184 BABAITA Dan-Mihai Nazionale Ucraina

191 SOLTASIUK Vladislav

192 ZUBENKO Mykyta

193 VASYLYUK Andriy

194 GOLOVASH Oleksandr

195 PREVAR Oleksandr

196 BUTS Vitaly

La corsa in tv

La corsa verrà trasmessa tutti i giorni in diretta streaming. Gli orari ed i link sono rintracciabili nella guida tv di Cicloweb

Le tappe

Mercoledì 3/7 - Prologo: Sibiu - Sibiu (Cronometro - 2.5 km)

Partenza primo corridore: Sibiu ore 18 (ore 17 in Italia)

Arrivo ultimo corridore: Sibiu ore 19.45 circa (ore 18.45 circa in Italia) Partenza primo corridore: Sibiu ore 18 (ore 17 in Italia)Arrivo ultimo corridore: Sibiu ore 19.45 circa (ore 18.45 circa in Italia) Sprint: Nessuno

Gpm: Nessuno Giovedì 4/7 - 1a tappa: Sibiu - Sibiu (191.8 km)

Partenza: Sibiu ore 13 (ore 12 in Italia)

Arrivo: Sibiu ore 17.30 circa (ore 16.30 circa in Italia) Partenza: Sibiu ore 13 (ore 12 in Italia)Arrivo: Sibiu ore 17.30 circa (ore 16.30 circa in Italia) Sprint: Cisnadie km 9.6, Orlat Manastire km 65, Sura Mica km 156.4

Gpm: Cisnadioara (595 m-1.9 km-5.5%-3a cat.) km 39.7, Calugaru (771 m-1.8 km-5.6%-3a cat.) km 54.5, Gusu (486 m-2.4 km-5.3%-3a cat.) km 104, Pauca Brosteni (393 m-0.8 km-9.2%-3a cat.) km 118 Venerdì 5/7 - 2a tappa: Sibiu - Balea Lac (163.3 km)

Partenza: Sibiu ore 11 (ore 10 in Italia)

Arrivo: Balea Lac ore 15.45 circa (ore 14.45 circa in Italia) Partenza: Sibiu ore 11 (ore 10 in Italia)Arrivo: Balea Lac ore 15.45 circa (ore 14.45 circa in Italia) Sprint: Nocrich km 28.6, Agnita km 54, Albota km 133.7

Gpm: Dealul Daii (531 m-4.3 km-3.2%-3a cat.) km 5.6, Vard (535 m-2.2 km-4.1%-3a cat.) km 61.1, Balea Lac (2040 m-23.6 km-6.1%-HC) km 163.3 Sabato 6/7 - 3a tappa: Sibiu - Paltinis (159. 4km)

Partenza: Sibiu ore 11.30 (ore 10.30 in Italia)

Arrivo: Paltinis ore 15.45 circa (ore 14.45 circa in Italia) Partenza: Sibiu ore 11.30 (ore 10.30 in Italia)Arrivo: Paltinis ore 15.45 circa (ore 14.45 circa in Italia) Sprint: Orlat Manastire km 17, Orlat km 127.3, Curmatura km 143

Gpm: Poiana (910 m-7.1 km-3.5%-2a cat.) km 40, Apold (590 m-4.8 km-3.6%-3a cat.) km 64.9, Poiana (910 m-7.1 km-3.5%-2a cat.) km 83, Apold (590 m-4.8 km-3.6%-3a cat.) km 108.6, Paltinis (1438 m-14.6 km-5.2%-1a cat.) km 159.4 Domenica 7/7 - 4a tappa: Sibiu - Sibiu (169.5 km)

Partenza: Sibiu ore 16.30 (ore 15.30 in Italia)

Arrivo: Sibiu ore 20.05 circa (ore 19.05 circa in Italia) Partenza: Sibiu ore 16.30 (ore 15.30 in Italia)Arrivo: Sibiu ore 20.05 circa (ore 19.05 circa in Italia) Sprint: Rusi km 21.7, Alma Atel km 69.3, Comatel km 150.9

Gpm: Sura Mare (542 m-2.3 km-4.4%-3a cat.) km 7.3, Seica Mare (444 m-1.9 km-6.2%-3a cat.) km 30.5, Richis (597 m-1.8 km-4.8%-3a cat.) km 95.3, Vard (535 m-2.2 km-4.1%-3a cat.) km 120.8

Albo d’oro