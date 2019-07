Androni-Sidermec, nel 2020 arriva Nicola Venchiarutti dal Cycling Team Friuli

L’Androni-Sidermec di Gianni Savio è molto attiva nel pianificare il proprio futuro e oggi ha annunciato un altro acquisto per la prossima stagione che va ad aggiungersi a quelli di Simone Ravanelli e Simon Pellaud già confermati in precedenza: si tratta del giovane friulano Nicola Venchiarutti, atleta classe 1998 che attualmente veste la maglia del Cycling Team Friuli e che ha firmato un biennale fino a tutto il 2021. In questa stagione Venchiarutti è cresciuto molto e ha già conquistato due vittorie: recentemente s’è imposto nella tappa di Falcade al Giro d’Italia Under23 regolando in volata i compagni di fuga, in precedenza allo stesso modo aveva conquistato anche la Popolarissima di Treviso.