Giro d’Italia femminile 2019

Il percorso

Il Giro d’Italia femminile, o Giro Rosa come siamo anche soliti chiamarlo, non è solo la corsa a tappe più lunga che le donne si trovano a dover affrontare a livello internazionale, ma è anche l’unica che presenta caratteristiche tecniche assimilabili a quelle delle grandi corse a tappe maschili: cronometro a squadre, cronometro individuale, grandi montagne, arrivi in volata e frazioni intermedie. Insomma, al Giro Rosa c’è di tutto ed in questi dieci giorni di gara ci sarà tutto il terreno per dare spettacolo.

Fin dal primo giorno non ci sarà modo di scherzare perché la cronometro a squadre da Cassano Spinola e Castellania Coppi può creare distacchi importanti: sono infatti 18 chilometri con due tratti in salita, il primo verso Sant’Agata Fossili, il secondo verso il traguardo finale; praticamente non ci sarà un metro di pianura e le pendenze in alcuni tratti arriveranno anche al 7%. Impegnativa è anche la cronometro individuale che sarà praticamente una cronoscalata di 12.1 a Teglio in Valtellina: se si esclude un breve tratto iniziale in leggera discesa, la pendenza media sarà attorno al 5% con punte all’8%.

Tre saranno invece gli arrivi in salita. Si inizia il terzo giorno con il traguardo ai 1049 metri di Piedicavallo in provincia di Biella: salita lunga ma pedalabile, 12 km al 4%, ma nel finale si fa un po’ più cattiva. Le differenze vere però si faranno nella quinta tappa, senza dubbio la frazione regina: dopo aver affrontare Mortirolo, Stelvio e Zoncolan, la nuova conquista del Giro Rosa sarà il Passo Gavia con un arrivo di tappa posto a quota 2652 metri. Attenzione però, perché dopo essere stato cancellato dal Giro d’Italia maschile, il Gavia rischia anche tra le donne: il piano sarebbe di affrontarlo dal versante di Santa Caterina di Valfurva, ma la strada è attualmente chiusa per una frana; la situazione si sbloccherà o ci sarà un cambio di percorso? Nel caso, ci sarà comunque il terzo arrivo in salita, molto impegnativo: la nona e penultima tappa sarà a Malga Montasio, ascesa già vista al Giro uomini del 2013 e che presenta 11 km all’8% medio.

Guai a dare per scontate le altre cinque tappe in programma. La seconda tappa presenta il Colle del Lys in partenza e poi un finale in leggera salita da velociste resistenti, la quarta tappa è di nuovo per ruote veloci ma ci sarà qualche collinetta da superare, e la decima tappa si concluderà sullo strappo del Castello di Udine, poche centinaia di metri in pavé con pendenze toste. E poi ci sono le due tappe di San Giorgio di Perlena e Maniago: potrebbero essere occasioni per una fuga ma sono percorsi molto insidiosi, uno con La Rosina e l’arrivo in pendenza, l’altro con la durissima Forcella di Pala Barzana dal versante opposto a quello del 2017.

Le tappe

Venerdì 5/7 - 1a tappa: Cassano Spinola - Castellania Coppi (Cronosquadre, 18 km) Partenza: Cassano Spinola ore 14.30 (prima squadra)

Arrivo: Castellania Coppi ore 16.10 circa (ultima squadra) Sprint: Nessuno

Gpm: Nessuno Sabato 6/7 - 2a tappa: Viù - Viù (78.3 km) Partenza: Viù ore 12.15

Arrivo: Viù ore 14.05-14.25 Sprint: Lanzo Torinese km 61.4

Gpm: Colle del Lys (1414 m-2a cat.) km 15.7 Domenica 7/7 - 3a tappa: Sagliano Micca - Piedicavallo (104.1 km) Partenza: Sagliano Micca ore 12.15

Arrivo: Piedicavallo ore 14.40-15.00 Sprint: Gaglianico km 76.5

Gpm: Piedicavallo (1049 m-2a cat.-Arrivo) km 104.1 Lunedì 8/7 - 4a tappa: Lissone - Carate Brianza (100.1 km) Partenza: Lissone ore 12.10

Arrivo: Carate Brianza ore 14.30-14.50 Sprint: Sovico km 73.8

Gpm: Besana in Brianza (342 m-3a cat,) km 86.5 Martedì 9/7 - 5a tappa: Ponte in Valtellina - Passo Gavia (100.7 km) Partenza: Ponte in Valtellina ore 11.40

Arrivo: Passo Gavia ore 14.30-14.55 Sprint: Bormio km 72.8

Gpm: Teglio (1063 m-2a cat.) km 15.3, Passo Gavia (2652 m-1a cat.-Arrivo) km 100.7 Mercoledì 10/7 - 6a tappa: Chiuro - Teglio (12.1 km) Partenza: Chiuro ore 11.00 (prima ciclista)

Arrivo: Teglio ore ore 13.30 circa (ultima ciclista) Sprint: Nessuno

Gpm: Nessuno Giovedì 11/7 - 7a tappa: Cornedo Vicentino - Fara Vicentino (128.3 km) Partenza: Cornedo Vicentino ore 12.10

Arrivo: San Giorgio di Perlena ore 15.15-15.40 Sprint: Lugo di Vicenza km 60.3

Gpm: Monte di Malo (257 m-3a cat.) km 36.4, San Giorgio di Perlena (290 m-3a cat.) km 72.5, Rosina (263 m-3a cat.) km 102.2 Venerdì 12/7 - 8a tappa: Vittorio Veneto - Maniago (133.3 km) Partenza: Vittorio Veneto ore 12.05

Arrivo: Maniago ore 15.30-15.33 Sprint: Polcenigo km 24.6, Meduno km 80

Gpm: Forcella di Pala Barzana (863 m-2a cat.) km 61, Clauzetto (600 m-3a cat.) km 96.4 Sabato 13/7 - 9a tappa: Gemona - Malga Montasio (125.5 km) Partenza: Gemona ore 12.10

Arrivo: Malga Montasio ore 15.25-15.50 Sprint: Gemona km 75.2

Gpm: Malga Montasio (1546 m-1a cat.) km 125.5 Domenica 14/7 - 10a tappa: San Vito al Tagliamento - Udine (120 km) Partenza: San Vito al Tagliamento ore 12.10

Arrivo: Udine ore 15.00-15.20 Sprint: Mereto di Tomba km 65.3

Gpm: Moruzzo (260 m-3a cat.) km 107.7

Le protagoniste

Per quanto riguarda la vittoria finale, la grande attesa di questo Giro d’Italia femminile 2019 è tutta sul duello tra le vincitrici delle ultime due edizioni, Annemiek van Vleuten e Anna van der Breggen: la 36enne delle Mitchelton-Scott è la maglia rosa uscente ed è forse la principale favorita per fare il bis in una stagione che l’ha già vista vittoriosa alla Strade Bianche e alla Liegi-Bastogne-Liegi, la campionessa olimpica della Boels-Dolmans invece ha vinto la Freccia Vallone e l’Amgen Tour of California dove ha brillato in salita. Fin dalla cronosquadre sarà una grande battaglia tra queste due fantastiche atlete che si sfideranno sia sul piano fisico che su quello mentale.

In questo duello giocheranno un ruolo importante le squadre, ed entrambe sono molto ben attrezzate: la Mitchelton-Scott, oltre a Van Vleuten, può contare su Amanda Spratt che finì terza l’anno scorso (e Lucy Kennedy anche!), la Boels-Dolmans invece affiancherà a Van der Breggen la scalatrice americana Katie Hall che l’unico Giro Rosa lo ha disputato nel 2014 quando non aveva ancora raggiunto il livello attuale.

Sembra oggettivamente difficile ipotizzare una vincitrice diversa dalle due stelle provenienti dai Paesi Bassi, ma sono comunque tante le atlete che si presentano al via di questo Giro Rosa con ambizioni di alta (o altissima) classifica. Prendiamo ad esempio la 33enne sudafricana Ashleigh Moolman (CCC Liv) che l’anno scorso fu l’unica a provare a resistere al ritmo indiavolato di Van Vleuten sullo Zoncolan per poi finire seconda in classifica generale. E poi c’è la nostra Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo) che quest’anno sembra essere essersi ritrovata ed è riuscita a vincere la classifica finale dell’Emakumeen Bira con due azioni molto convincenti nelle ultime due tappe.

Punteranno in alto anche la polacca Katarzyna Niewiadoma (Canyon-SRAM) e la danese Cecilie Uttrup Ludwig (Bigla), che sulla carta potranno lottato anche per il podio, sebbene il percorso sia forse un po’ troppo impegnativo anche per la loro condizione migliore: Niewiadoma, classe 1994, ha vinto l’Amstel ed a giugno è stata seconda all’OVO Energy Women’s Tour, Ludwig invece è un anno più giovane e vuole migliorare il sesto posto dell’anno scorso. Guai a sottovalutare la neerlandese Lucinda Brand (Sunweb) che però avrà difficoltà a bissare il quarto posto dell’anno scorso, mentre in salita bisognerà fare grande attenzione alla spagnola Eider Merino (Movistar) che fu quarta sullo Zoncolan e alla possibile rivelazione Demi Vollering (Parkhotel).

Per quanto riguarda le italiane, non c’è solo Elisa Longo Borghini: gli anni passano ma Tatiana Guderzo (BePink) è un’atleta che va sempre tenuta in considerazione quando la posta in palio si fa importante, poi c’è la scalatrice pura Erica Magnaldi (WNT-Rotor) che si troverà di fronte un percorso perfetto per le sue caratteristiche, e ancora vanno seguire la 26enne Soraya Paladin (Alé) che quest’anno ha fatto un netto salto di qualità e la giovane Sofia Bertizzolo (Virtu), maglia bianca l’anno scorso. Il Giro segnerà anche il debutto stagionale di Rossella Ratto (BTC City Ljubljana) che sembra aver superato gli infortuni che l’hanno tenuta ferma per tutta la prima parte del 2019.

Tra le atlete che sulla carta sono fuori dai giochi di classifica generale, ma che quasi sicuramente animeranno questo Giro Rosa 2019 andando a caccia di traguardi parziali, spicca ovviamente la fuoriclasse Marianne Vos (CCC Liv) che l’anno scorso vinse a Breganze e che avrà diverse occasioni per brillare a sua disposizione. Molto interessante è anche la canadese Leah Kirchmann (Sunweb), veloce e resistente come Amy Pieters (Boels-Dolmans) e Rasa Leleivyte (Aromitalia Vaiano), mentre tra le velociste più pure segnaliamo la presenza al via di Kirsten Wild (WNT-Rotor), Lotte Kopecky (Lotto Soudal), Hannah Barnes (Canyon-SRAM), Sarah Roy (Mitchelton-Scott), Arianna Fidanza (Eurotarget-Bianchi) e Laura Tomasi (Top Girls Fassa Bortolo).

La startlist ufficiale

Mitchelton - Scott

1 VAN VLEUTEN Annemiek

2 SPRATT Amanda

3 KENNEDY Lucy

4 BROWN Grace

5 ROY Sarah

6 TENNIGLO Moniek Alé Cipollini

11 NA Ahreum

12 QUAGLIOTTO Nadia

13 KASPER Romy

14 PALADIN Soraya

15 ERIC Jelena

16 YONAMINE Eri Aromitalia - Basso Bikes - Vaiano

21 LELEIVYTĖ Rasa

22 BALDUCCI Michela

23 BEGGIN Sofia

24 BORGHESI Letizia

25 CIPRIANI Carmela

26 NESTI Nicole Conceria Zabri - Fanini

31 SALTON Basei Marzia

32 MEUCCI Claudia

33 BORTOLOTTI Simona

34 GEPPI Leonora

35 DE RANIERI Lisa

36 FOLLONI Silvia BePink

41 GUDERZO Tatiana

42 FRAPPORTI Simona

43 VALSECCHI Silvia

44 RAGUSA Katia

45 PERINI Chiara

46 STEIGENGA Nicole Bigla Pro Cycling

51 LUDWIG Cecilie Uttrup

52 BANKS Elizabeth

53 THOMAS Leah

54 CHABBEY Elise

55 HARVEY Mikayla

56 NOSKOVA Nikola Bikzaia - Durango

61 D'AGOSTIN Nicole

62 LOPEZ Enara

63 GONZALEZ Lucia

64 ALONSO Sandra

65 MARTINEZ Cristina

66 GRINCZER Natalie Boels - Dolmans

71 VAN DER BREGGEN Anna

72 BLAAK Chantal

73 CANUEL Karol-Ann

74 HALL Katie

75 PIETERS Amy

76 BUURMAN Eva BTC City Ljubljana

81 BUJAK Eugenia

82 NILSSON Hanna

83 ZIGART Urska

84 PINTAR Ursa

85 RATTO Rossella

86 BOOGAARD Maaike Canyon // SRAM

91 AMIALIUSIK Alena

92 BARNES Hannah

93 SHAPIRA Omer

94 CROMWELL Tiffany

95 NIEWIADOMA Katarzyna

96 RYAN Alexis CCC - Liv

101 MOOLMAN Ashleigh

102 VOS Marianne

103 ROOIJAKKERS Pauliena

104 KOREVAAR Jeanne

105 LACH Marta

106 MARKUS Riejanne Cogeas - Mettler Pro Cycling Team

111 PAINE Deborah

112 PLIASKINA Anastasiia

113 CHRISTOFOROU Antri

114 SAARELAINEN Sari

115 DEYKO Olga

116 UVAROVA Marina Eurotarget - Bianchi - Vittoria

121 FIDANZA Arianna

122 COVRIG Ana

123 MORZENTI Lisa

124 FRANCHI Elena

125 GASPARINI Alice

126 FERNANDES Clemilda FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope

131 GILLOW Shara

132 BECKER Charlotte

133 BRAVARD Charlotte

134 GUILMAN Victorie

135 MUZIC Evita

136 RICHIOUD Greta Lotto Soudal Ladies

141 DOM Annelies

142 KOPECKY Lotte

143 VAN DE VELDE Julie

144 VAN DEN STEEN Kelly

145 BRAAM Danique

146 CHRISTMAS Dani Movistar Team

151 BIANNIC Aude

152 PATIÑO Paula

153 GUTIERREZ Sheyla

154 JASINSKA Malgorzata

155 MERINO Eider

156 RODRIGUEZ Gloria Parkhotel Valkenburg

161 DE VUYST Sofie

162 VOLLERING Demi

163 BUYSMAN Nina

164 RAAIJMAKERS Marit

165 VAN VEEN Esther

166 DE BOER Sophie Servetto - Piumate - Beltrami TSA

171 POTOKINA Anna

172 DOBRYNINA Kseniia

173 VYSOTSKA Yevgenia

174 HAJKOVA Marketa

175 GONCHAROVA Alexandra

176 CAUZ Francesca Team Sunweb

181 BRAND Lucinda

182 MATHIESEN Pernille

183 KIRCHMANN Leah

184 LABOUS Juliette

185 MACKAIJ Floortje

186 SOEK Julia Team Virtu Cycling

191 PENTON Sara

192 KOSTER Anouska

193 KROGSGAARD Birgitte

194 AALERUD Katrine

195 BERTIZZOLO Sofia

196 NEYLAN Rachel Tol Girls - Fassa Bortolo

201 DALLA VALLE Elisa

202 LEONARDI Elena

203 MARTURANO Greta

204 PERINOVIC Maja

205 STEFANI Martina

206 TOMASI Laura Trek - Segafredo

211 CORDON-RAGOT Audrey

212 LONGO BORGHINI Elisa

213 PLICHTA Anna

214 WILES Tayler

215 WINDER Ruth

216 WORRACK Trixi Valcar - Cylance

221 ARZUFFI Alice Maria

222 PIRRONE Elena

223 SANGUINETI Ilaria

224 PALADIN Asja

225 MUCCIOLI Dalia

226 VIGILIA Alessia WNT - Rotor

231 MAGNALDI Erica

232 VIECELI Lara

233 SANTESTEBAN Ane

234 HAMMES Kathrin

235 ENSING Janneke

236 WILD Kirsten

La corsa in tv

La corsa verrà trasmessa tutti i giorni in differita da RaiSport ma, grazie alla partnership con PMG Sport, le immagini saranno disponibili ogni pomeriggio anche su Cicloweb.it. Gli orari ed i canali di trasmissione sono rintracciabili nella nostra guida tv.

Albo d’oro