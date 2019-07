Gli azzurri convocati per i Campionati Europei su Pista Juniores e Under23

Dal 9 al 14 di luglio il Velodromo Eddy Merckx di Gand in Belgio ospiterà i Campionati Europei su Pista per le categoria Juniores e Under23, una rassegna che ha visto l’Italia chiudere in testa al medagliere nelle ultime tre edizioni consecutive, addirittura con un bottino di 13 ori, 5 argenti e 3 bronzi nel 2018. Per provare a confermarsi ai vertici i commissari tecnici Edoardo Salvoldi e Marco Villa hanno convocato la bellezza di 35 atleti, 17 donne (di cui 1 riserva) e 18 uomini.

NAZIONALE DONNE (Ct Edoardo Salvoldi)

Alessio Camilla Ciclismo Insieme

Alzini Martina Bigla Team

Balsamo Elisa G.S. Fiamme Oro

Barbieri Rachele G.S. Fiamme Oro

Bissolati Elena G.S. Cicli Fiorin Cycling Team Asd

Balestra Lorenzo Team Giorgi A.S.D.

Catarzi Giorgia Ciclismo Insieme

Cavalli Marta G.S. Fiamme Oro

Collinelli Sofia A.S.D.Vo2 Team Pink

Crestanello Lara Ciclismo Insieme

Fidanza Martina Eurotarget – Bianchi – Vittoria

Gasparrini Eleonora Camilla Asd Sc Vo2 Team Pink

Guazzini Vittoria G.S. Fiamme Oro

Paternoster Letizia G.S. Fiamme Azzurre

Tebaldi Greta (Riserva) Eurotarget – Bianchi – Vittoria

Vece Miriam Valcar Cylance Cycling

Vitillo Matilde Racconigi Cycling Team

NAZIONALE UOMINI (Ct Marco Villa)

Bianchi Matteo Campana Imballaggi – Rotogal

Bonelli Alessio Gb Junior Team

Boscaro Davide Work Service Videa Coppi Gazzera

Crescioli Giosuè Pitti Shoes – Cicli Taddei

Dati Tommaso G.S. Stabbia Ciclismo

Donegà Matteo Ctf

Galli Niccolò Sidermec-F.lli Vitali

Giordani Carloalberto Arvedi Cycling Asd

Gobbo Lorenzo Gb Junior Team

Gozzi Tommaso Sidermec-F.lli Vitali

Masotto Giulio Team Colpack

Milan Jonathan Ctf

Moro Stefano Arvedi Cycling Asd

Piccolo Andrea Team Lvf

Pinazzi Mattia Gs Cadeo

Portello Alessio Rinascita Ormelle Friuli

Quaranta Samuel Team Lvf

Zambanini Edoardo Campana Imballaggi – Rotogal