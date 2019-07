Numero di Riccardo Lucca al Giro del Veneto, Zurlo si prende la maglia di leader

1 Minuti per leggerlo

Un bell’assolo è ciò che serve il Giro del Veneto nella sua terza tappa da Montegrotto Terme a Monte Berico, concentrata prevalentemente sulle salite dei Colli Berici. Ed il protagonista è Riccardo Lucca, promessa non ancora del tutto sbocciata in forza alla Work Service Videa Coppi Gazzera da quest’anno. Un bell’attacco quello di Lucca, partito dal gruppo a 20 km dal traguardo sulla salita di Zovencedo, e bravo a cumulare il vantaggio sufficiente per resistere alla rimonta del gruppo sulla salita finale del Monte Berico.

Molto bravo anche Matteo Zurlo, che allungando dal gruppo giunge secondo a 25″ di distacco da Lucca, ma con 40″ di ventaggio sul gruppo principale regolato dal compagno di squadra Marco Landi su Francesco Di Felice e l’ex leader Davide Casarotto della General Store; con questa stoccata Zurlo diventa difatti leader, ad una tappa dalla conclusione, con 18″ di vantaggio su Casarotto e 26″ su Faresin.