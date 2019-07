Ravanelli non si ferma: dopo il Giro del Veneto domina la Pessano-Roncola

La grande condizione dimostrata da Simone Ravanelli al Giro del Veneto viene mantenuta dal bergamasco per l’appuntamento casalingo del Trofeo Mp Filtri Pessano – Roncola, una gara in linea con arrivo sulla popolare salita bergamasca ai piedi della quale Ravanelli abita. Una corsa che tra l’altro lui non ha mai vinto, dunque un appuntamento obbligatorio considerando il suo imminente passaggio al professionismo: la prova è stato un no-contest, con lo scalatore della Biesse Carrera che lascia tutta la compagnia praticamente dal primo chilometro di salita e va a incrementare il margine praticamente fino all’arrivo. Ravanelli conquisterà dunque il Trofeo Mp Filtri con 1’50” di vantaggio sul rientrante Andrea Bagioli (Colpack), reduce dai malanni che l’hanno costretto al ritiro nel giro Under 23, regolando sulla linea di arrivo i vari Aldo Caiati (Zalf Euromobil), Francesco Baldi (Overall Tre Colli CT) e Alessandro Monaco (Casillo – Maserati).