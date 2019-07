Adriatica Ionica Race 2019

Il percorso

Lanciata lo scorso anno da Moreno Argentin come prime edizione di un progetto estremamente ambizioso che dovrebbe collegare Venezia e Atene nel giro di pochi anni, la Adriatica Ionica Race in questo 2019 è andata a collocarsi nella seconda metà di luglio: c’è la sovrapposizione con il Tour de France, ma per molti corridori questo appuntamento può diventare un punto di partenza della seconda parte di stagione.

Come l’anno scorso sono cinque i giorni in programma, ma la gara vera sarà solo negli ultimi quattro: in apertura, infatti, gli organizzatori hanno previsto un veloce criterium per le strade di Mestre che viste le caratteristiche del circuito (2700 metri da ripetere 30 volte) non sarà valido per la classifica generale. I corridori inizieranno quindi a darsi battaglia sul serio a partire dalla seconda tappa che proporrà dei settori ed un totale di 23.2 chilometri di sterrato negli ultimi 80 chilometri di corsa.

La tappa regina sarà la terza, un vero e proprio tappone di montagna sulle Dolomiti: nell’ordine di affronteranno Passo Rest, Passo Pura e Sella Ciampigotto prima dell’arrivo in salita al Lago di Misurina proprio all’ombra delle mitiche Tre Cime di Lavaredo. C’è il terreno ideale per vedere anche azioni da lontano, ma l’ascesa finale è comunque impegnativa con i suoi sei chilometri all’8% medio.

Se la classifica sarà ancora chiusa, anche la quarta tappa sarà da tenere d’occhio per l’arrivo sullo strappo di Monte Quarin (1.8 km al 5.8%) dove potrebbe esserci qualche buco. L’ultima tappa a Trieste sarà invece dedicata alla ruote veloci.

Mercoledì 24/7 - Criterium del Corso - Mestre (81 km) Circuito di 2.7 chilometri da ripetere 30 volte Partenza: Mestre ore 19.00

Arrivo: Mestre ore 20.50 circa Sprint: Giro 10 km 27, Giro 15 km 40.5, Giro 20 km 54, Giro 25 km 62.5

Gpm: Nessuno Giovedì 25/7 - 2a tappa: Favaro Veneto - Grado (137.6 km) Partenza: Favaro Veneto ore 12.05

Arrivo: Grado ore 16.20-16.55 Sprint: Aquileia km 150.4

Gpm: Nessuno Sterrato 1 Boschi di Muzzana km 7.2, 80 km dall’arrivo

Sterrato 2 Malisana-Torviscosa km 4.1, 63 km dall’arrivo

Sterrato 3 Terzo D’Aquileia 2.6 km, 50 km dall’arrivo

Sterrato 4 D’Aquileia 3.7 km, 40 km dall’arrivo

Sterrato 5 località Viola 2.1 km, 33 km dall’arrivo

Sterrato 6 località Caneo a Grado km 3.5, 10 km dall’arrivo Venerdì 26/7 - 3a tappa: Palmanova - Lago di Misurina (204.6 km) Partenza: Palmanova ore 11.05

Arrivo: Lago di Misurina ore 16.35-17.20 Sprint: Auronzo di Cadore km 180

Gpm: Sella Ciampigotto (1793 m-1a cat.) km 150.7, Lago di Misurina (1756 m-1a cat.-Arrivo) km 204.6 Sabato 27/7 - 4a tappa: Padola - Cormons (207.8 km) Partenza: Padola ore 12.05

Arrivo: Monte Quarin ore 16.50-17.25 Sprint: Cormons km 160.3

Gpm: San Fiorano del Colle (245 m-3a cat.) km 184.4, Monte Quarin (181 m-3a cat.-Arrivo) km 207.8 Domenica 28/7 - 5a tappa: Cormons - Trieste (103.5 km) Partenza: Cormons ore 12.05

Arrivo: Trieste ore 14.25-14.45 Sprint: Trieste km 96.7

Gpm: Prosecco (254 m-3a cat.) km 88.5

Questa seconda edizione della Adriatica Ionica Race ha attirato ai nastri di partenza ben otto formazioni di categoria World Tour ed in primo piano c’è senza dubbio la selezione della Deceuninck-Quick Step che porterà in Italia il diciannovenne belga Remco Evenepoel: il giovane fenomeno di Patrick Lefévère, già vincitore del Giro del Belgio, si testerà su un percorso dalle caratteristiche molto diverse e sarà interessante vedere come si comporterà sulle Dolomiti. La stessa Deceuninck avrà anche altri uomini interessanti, come Philippe Gilbert o il velocista colombiano Álvaro Hodeg.

Per quanto riguarda la classifica generale la squadra che avrà più carte di tutti da giocarsi è senza dubbio l’Androni Giocattoli-Sidermec: ci sarà l’imbarazzo della scelta tra gli italiani Fausto Masnada e Mattia Cattaneo, il colombiano Daniel Muñoz ed il costaricano Kevin Rivera, quest’ultimo recente vincitore del Sibiu Tour, mentre in volata sarà il romagnolo Manuel Belletti a giocarsela.

Tra i favoriti per la classifica generale, se la tappa degli sterrati non creerà sconquassi, rientra a pieno diritto il belga Ben Hermans (Israel), terzo l’anno scorso sul Giau e trionfatore nella classifica finale del Tour of Austria appena due settimane fa: Matteo Badilatti può essere un valido aiutante nei momenti cruciali. Altri corridori da seguire con grande attenzione sono Jan Polanc (UAE), Eduardo Sepúlveda e Winner Anacona (Movistar), Joe Dombrowski (EF Education First), Louis Meintjes (Dimension Data), Nicola Conci (Trek-Segafredo), Giovanni Carboni (Bardiani CSF), Mark Padun (Bahrain Merida), Dayer Quintana (Neri Sottoli-Selle Italia-KTM), Pieter Weening (Roompot) e Giovanni Aleotti (Cycling Team Friuli).

Oltre ai già citati Hodeg e Belletti, molto interessante è anche la lista complete delle ruote veloci al via. Mark Cavendish rientra in gara dopo l’esclusione dal Tour de France e probabilmente vorrà far mandare un segnale alla dirigenza della Dimension Data che ha appoggiato la scelta; tra i corridori da seguire segnaliamo anche Phil Bauhaus (Bahrain Merida), Sebastián Molano (UAE), Edward Theuns (Trek), Sacha Modolo (Education First), Eduard Prades e Jurgen Roelandts (Movistar), Alberto Dainese e Riccardo Stacchiotti (Italia), Jon Aberasturi e Matteo Malucelli (Caja Rural), Juan José Lobato (Nippo-Vini Fantini-Faizanè), Kristian Sbaragli (Israel), Boy van Poppel (Roompot-Charles) Christophe Noppe (Sport Vlaanderen) e magari anche Davide Ballerini (Astana), Sep Vanmarcke (EF Education First) e Simone Velasco (Neri Sottoli).

La corsa verrà trasmessa tutti i giorni in differita da RaiSport e SkyArena ma, grazie alla partnership con PMG Sport, le immagini saranno disponibili ogni pomeriggio anche su Cicloweb.it. Gli orari ed i canali di trasmissione sono rintracciabili nella nostra guida tv.

