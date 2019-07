Tour de Serbia, nella prima tappa vittoria italiana con Enrico Salvador

Dopo la disputa nell’ultimo finesettimana del Tour of Kosovo, il ciclismo prosegue ad affrontare le strade dei Balcani in una corsa dalla lunga tradizione – basti pensare che la prima edizione risale al 1939 – come il Tour de Serbia. Quest’anno la corsa di categoria 2.2 è stata spostata fra luglio e agosto, posticipando di circa un paio di mesi rispetto al recente posizionamento.

La frazione d’apertura si è svolta oggi in circuito all’estero, a Istocno Sarajevo che, come facilmente intuibile, si trova nell’immediata periferia della capitale bosniaca. Al termine degli 84 km di gara lo sprint ristretto ha visto prevalere Enrico Salvador: per il ventiquattrenne veneto della Northwave-Cofiloc è il terzo successo della carriera a livello UCI. Seconda posizione per un altro italiano, ovvero sia Matteo Gino Pegoraro (Delio Gallina Colosio Eurofeed).