Matteo Trentin lascia la Mitchelton-Scott e firma per il CCC Team

La prima mossa del mercato World Tour riguarda un atleta italiano e di notevole spessore. Come vociferato da settimane, termina dopo due anni l’avventura di Matteo Trentin alla Mitchelton-Scott: l’attuale campione europeo, nonché vincitore di una tappa all’ultimo Tour de France, si trasferisce nell’ambizioso CCC Team, che quest’anno costruirà un roster di maggior qualità rispetto a quello del 2019.

Il trentino, che ha siglato un contratto biennale, ha affermato: «Non cercavo necessariamente un cambio di maglia ma l’opportunità del CCC Team è stata decisamente buona. Conosco bene Fabio Baldato e Alessandro De Marchi, così come il mio procuratore Manuel Quinziato ha gareggiato qui per diversi anni, e penso che avrò maggiori libertà in questa esperienza. Nelle classiche Greg Van Avermaet è sempre con i migliori per cui essere in due davanti può diventare una ottima opportunità. Mi manca ancora una vittoria o un podio in una grande classica e vorrei centrare tale obiettivo nelle prossime stagioni. Punto anche ad una classifica a punti in un grande giro, penso sia nelle mie corde».