Stagisti, ecco i nomi scelti da Androni, Neri, Nippo, Biesse e D’Amico

Tempo di annunciare gli stagisti per le squadre italiane: se la Bardiani CSF ha deciso, come già accaduto negli ultimi anni, di non utilizzare questo sistema, le altre formazioni Professional tricolori hanno scelto di dare la possibilità a giovani atleti di assaggiare il professionismo in questi tre mesi rimanenti.

La Androni Giocattoli-Sidermec dà un antipasto a due corridori che, l’anno prossimo, saranno nel roster a pieno titolo, ossia lo scalatore Simone Ravanelli (Biesse Carrera) e il velocista Nicola Venchiarutti (Cycling Team Friuli). A loro si aggiunge anche il poliedrico Mattia Bais (Cycling Team Friuli).

Tre stagisti anche per la Neri Sottoli-Selle Italia-KTM che concede questa opportunità a due elementi del proprio vivaio, il Team Franco Ballerini-Albion, ovvero sia Mattia Bevilacqua e Alessandro Iacchi. Con loro c’è anche il volitivo Andrea Bartolozzi della Viris Vigevano.

Due corridori ed entrambi giapponesi per la Nippo-Vini Fantini-Faizanè: come già accaduto l’anno scorso un posto va a Masahiro Ishigami, visto negli ultimi mesi tra i dilettanti francesi con l’AVC Aix-en-Provence, mentre l’altro nome è quello di Keigo Kusaba dell’Aisan Racing Team.

Utilizzano gli stagisti anche due formazioni Continental: è il caso della Biesse Carrera che sceglie Diego Bosini dell’Arvedi Cycling Team e Matteo Carboni del Montegranaro. La D’Amico UM Tools, invece, dà la medesima opportunità a Valter Ghigino del Team Cinelli.