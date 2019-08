Tour de l’Avenir, annunciata una squadra italiana ricca di talento

Per quella che è la settima, ultima e più importante prova della Coppa delle Nazioni Under 23, il Tour de l’Avenir, l’Italia si presenta con una squadra ricca di talento e che punta a confermare e, perché no, a migliorare il bottino dell’edizione 2018, quando arrivò una vittoria di tappa a fronte di una controprestazione in classifica generale.

Per la gara francese, in programma dal 15 al 25 agosto, il commissario tecnico Marino Amadori ha convocato i seguenti sei atleti: Giovanni Aleotti (Cycling Team Friuli), Andrea Bagioli (Team Colpack), Samuele Battistella (Dimension Data for Qhubeka), Filippo Conca (Biesse Carrera), Alessandro Covi (Team Colpack) e Stefano Oldani (Kometa Cycling Team).