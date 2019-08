Ora è ufficiale, Vincenzo Nibali passa alla Trek-Segafredo. Con lui anche il fratello

1 Minuti per leggerlo

Con una tempistica sicuramente rivedibile, dato che è giunta in concomitanza con l’arrivo della cronometro dei Campionati Europei, la Trek-Segafredo ha annunciato quella che è una “non notizia”, dato che si tratta di un fatto già dato per assodato, ma che è comunque il principale movimento che il team statunitense farà quest’anno nonché uno dei principali dell’intero ciclomercato.

In un videomessaggio realizzato dallo stesso atleta, la squadra comunica l’ingaggio di Vincenzo Nibali, che ha firmato un contratto biennale. Con lui e con un legame della medesima durata arriva anche il fratello Antonio Nibali. Il trentaquattrenne messinese lascia così dopo tre stagioni la Bahrain Merida, squadra con la quale si è tolto sicuramente diverse soddisfazioni a partire dalla Milano-Sanremo e da Il Lombardia, per proseguire con due tappe e due podi finali al Giro d’Italia, una tappa al Tour de France e una alla Vuelta a España.

Nibali ha inoltre preannunciato quali saranno i prossimi impegni da qui a fine stagione: il rientro in gara è previsto a fine agosto al Tour of Deutschland prima di volare oltreoceano per le due gare canadesi del World Tour. Il suo 2019 si concluderà con la disputa delle varie classiche italiane di un giorno.