Casa Dorada Women Cycling, il nuovo progetto parte da Malgorzata Jasinska

L’ex professionista spagnolo Iñigo Cuesta ha lanciato un nuovo progetto molto ambizioso per una squadra femminile che possa essere protagonista in tutte le gare più prestigiose: il team si chiamerà Casa Dorada Women Cycling ed avrà un organico di 12 atlete, in maggioranza spagnola ma anche con alcuni innesti stranieri. Ed il primo acquisto annunciato ufficialmente arriva proprio dalla Polonia: si tratta della 35enne Malgorzata Jasinska che negli ultimi due anni ha corso in Spagna con la maglia della Movistar.

Nell’arco della sua carriera Jasinska ha gareggiato per diverse stagioni con squadre italiane: nel suo palmarès ci sono cinque titoli nazionali (quattro su strada, uno a cronometro) e soprattutto due edizioni del Giro della Toscana, gara da lei vinta nel 2012 e nel 2015.