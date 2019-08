Ora è ufficiale, Mattia Cattaneo passa alla Deceuninck-Quick Step

Le ultime annate con la Androni Giocattoli-Sidermec hanno restituito al ciclismo italiano il talento di Mattia Cattaneo: vincitore del GiroBio nel 2011, il lombardo è tornato a mostrare anche tra i pro’ le sue qualità. Le prestazioni non hanno lasciato indifferente la squadra più vincente del panorama internazionale, ossia la Dececuninck-Quick Step, che ha ufficializzato l’ingaggio del ventinovenne bergamasco.

Queste le parole di Cattaneo, che ha siglato un accordo biennale: «Sono molto felice di tornare nel World Tour, per giunta in una squadra come questa che è la migliore al mondo. Non vedo l’ora di supportare la squadra, cercando in qualche occasione opportunità personale. Essendo italiano, il Giro ha sempre un posto speciale nel mio cuore al pari de Il Lombardia».

Il general manager della Deceuninck-Quick-Step ha aggiunto: «Mattia ha dimostrato di essere un atleta solido e consistente. Dopo una stagione continua come questa lo abbiamo individuato come un elemento che può garantirci continuità e qualità in un notevole numero e tipologia di terreni sia come gregario sia, nel caso se ne presentasse l’occasione, in prima persona».