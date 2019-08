Dilettanti: al Casentino si sblocca Pesci, Landi vince nel Trofeo Città di Conegliano

Doppio appuntamento a livello nazionale ieri, tra Toscana e Veneto: da una parte, una delle corse ultracentenarie del calendario italiano, il Giro del Casentino. La prova aretina si è conclusa con uno sprint ristretto e a prevalere è stato Manuel Pesci della Malmantile: un risultato liberatorio per il toscano, dal momento che il 24enne non aveva mai vinto tra i dilettanti e quest’anno aveva ottenuto già un numero notevole di podi e piazzamenti. Pesci mette alle sue spalle il secondo anno Lorenzo Quartucci (Team Cinelli), al primo podio nella categoria, e Michele Corradini (Team Fortebraccio), vincitore uscente.

Si correva anche a Scomigo per il Trofeo Città di Conegliano, e come spesso capita in Veneto i mattatori sono gli Zalf Euromobil: anche qui corsa con selezione da dietro ed arrivo allo sprint in salita per una ventina di atleti. Il più veloce è risultato Marco Landi, al terzo successo stagionale; alle sue spalle Yuri Colonna (Casillo-Maserati) e Mattia Bais (Cycling Team Friuli).