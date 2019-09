Dilettanti, le gare del weekend: Rubio onora Tortoli, Baldi sblocca la Overall a Carnago

Doppio appuntamento di prestigiose prove nazionali in questo weekend a cavallo tra agosto e settembre per i dilettanti italiani. Il fine settimana si apre in Lombardia, con il Gp Industria Commercio Artigianato Carnaghese, impreziosito dalla presenza delle nazionali italiana e russa under 23 che fanno le prove generali a un mese dall’appuntamento di Harrogate. Le due formazioni sono protagoniste del tentativo decisivo che parte a 50 km dall’arrivo, comprendente Stefano Oldani e Savva Novikov, ma ci sono anche Francesco Baldi (Overall Cycling Team), Flavio Tasca (Work Service Brenta) ed Enrico Salvador (Northwave – Cofiloc): a vincere sarà il cavese Baldi, che col giusto tempismo andrà a beffare Oldani e Novikov, andando a prendere il primo successo stagionale per lui e per la formazione piemontese.

Oggi invece in programma a Montalto di Pergine Valdarno (dove si correrà di nuovo martedì per il Giro del Valdarno) il Memorial Daniele Tortoli, dedicato all’omonimo DS scomparso sei anni fa. Una gara gestita ed amministrata dal colombiano Einer Augusto Rubio Reyes, stella dell’ Aran Cucine – Vejus in odore di professionismo con la Movistar, che sul traguardo toscano anticipa il primo anno Gabriele Benedetti (Mastromarco), terzo martedì alla Coppa Comune di Sopra. Terzo posto per Niccolò Garibbo (Palazzago) a 4″, al primo podio nella categoria, il quale anticipa il colombiano Santiago Buitriago (Cinelli).