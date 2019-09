A soli 29 anni annuncia il ritiro dall’attività Eugert Zhupa

Con un messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram, Eugert Zhupa annuncia il ritiro dall’attività agonistica. Nato nel 1990 in Albania, il passista cresciuto in Emilia è passato professionista nel 2015 con l’allora Southeast, militando fino al termine del 2018 con la compagine gestita da Angelo Citracca, passando quest’anno alla compagine Continental irlandese EvoPro Racing. Per lui in carriera quattro partecipazioni al Giro d’Italia e un affetto unanime da parte di pubblico e addetti ai lavori per i comportamenti sempre impeccabili.

Questo il suo messaggio