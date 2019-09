Giro della Toscana Femminile, il prologo è della cubana Arlenis Sierra

1 Minuti per leggerlo

Con un prologo di 2200 metri a Campi Bisenzio si è aperta la ventiquattresima edizione 2019 del Giro della Toscana Femminile, gara che si svolge in tre giornate. A centrare il successo quest’oggi è stata Arlenis Sierra: per la forte cubana dell’Astana Women’s Team si tratta della sesta affermazione stagionale in gare UCI.

2’55” il tempo della ventiseienne, che ha preceduto di 4″ la russa Maria Novolodskaya (Russia), di 5″ la slovena Anastasia Chursina (BTC City Ljubljana) e l’ucraina Olga Shekel (Astana Women’s Team), di 6″ la tedesca Kahtrin Hammes (WNT Rotor), di 7″ l’italiana Lara Vieceli (WNT Rotor) e la bielorussa Tatsiana Sharakova (Minsk Cycling Club), di 8″ l’australiana Chloé Hosgkin (Alé Cipollini), di 9″ l’italiana Elena Pirrone (Valcar Cyclance) e la tedesca Clara Koppenburg (WNT Rotor).