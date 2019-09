Presentati i percorsi e annunciate le squadre del Giro della Toscana e della Coppa Sabatini

L’Unione Ciclistica Pecciolese ha presentato le sue due gare che compongono la Challenge Alfredo Martini, ovvero sia il Giro della Toscana e la Coppa Sabatini Gran Premio di Peccioli, che si svolgeranno rispettivamente mercoledì 18 e giovedì 19 settembre.

Il Giro della Toscana 2019 è in pratica come quello del 2018 vinto da Gianni Moscon. Nei 204.4 km con partenza e arrivo a Pontedera i corridori dovranno affrontare tre volte il Monte Serra dal versante di Calci. Per la Coppa Sabatini inizialmente verrà affrontato un tratto in linea di 57.6 km cui seguiranno tre tornate di un circuito di 21.7 km fra Terricciola e Peccioli, per poi concludersi con sei giri di un anello di 12.2 km con la collina di Peccioli quale unica erta.

Saranno 22 le squadre presenti, a cominciare dalle nazionali di Italia e Svizzera. Cinque le World Tour, ossia Astana Pro Team, Bahrain Merida, Team Dimension Data, Team Ineos e UAE Team Emirates. Ben dodici le Professional, vale a dire Androni Sidermec-Bottecchia, Bardiani CSF, Caja Rural-Seguros RGA, Cofidis, Solution Crédits, Delko Marseille Provence, Gazprom-RusVelo, Israel Cycling Academy, Neri Sottoli-Selle Italia-KTM, Nippo-Vini Fantini-Faizanè, Team Arkéa-Samsic, Vital Concept-B&B Hotels e Wanty-Gobert. Completano il quadro le Continental D’Amico Utensilnord, IAM Excelsior e Sangemini-Trevigiani.