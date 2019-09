I convocati italiani per Coppa Agostoni e Coppa Bernocchi: la punta è Viviani

Il finesettimana che è alle porte vede il ciclismo professionistico tornare in Italia, dopo un mese e mezzo di assenza. Gli appuntamenti in calendario iniziano con la Coppa Agostoni e la Coppa Bernocchi, prime due gare valide per il Trittico Lombardo. In entrambe le prove è impegnata la nazionale italiana, che si prepara per la rassegna mondiale dello Yorkshire.

Il commissario tecnico Davide Cassani ha scelto questi sette atleti per la Coppa Agostoni di sabato 14 settembre: Giovanni Aleotti (Cycling Team Friuli), Francesco Baldi (Overall Tre Colli), Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), Filippo Ganna (Team Ineos), Stefano Oldani (Kometa Cycling Team), Marco Tizza (Amore&Vita-Prodir) ed Elia Viviani (Deceuninck-Quick Step).

Ventiquattro ore dopo è in programma la Coppa Bernocchi, al termine della quale il ct annuncerà 17 nominativi di azzurrabili per il Campionato del Mondo su strada. Impegnati domenica 15 settembre nel tracciato lombardo saranno Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), Alberto Dainese (SEG Racing Academy), Gregorio Ferri (Zalf Euromobil Désirée Fior), Filippo Ganna (Team Ineos), Davide Martinelli (Deceuninck-Quick Step), Antonio Puppio (Kometa Cycling Team) ed Elia Viviani (Deceuninck-Quick Step).