Turul Romaniei, sprint vincente di Aniolkowski. Buon quarto Jonathan Milan

Dopo la fuga giunta in porto ieri, il Turul Romaniei ha visto quest’oggi le attese della vigilia rispettate: la Brasov-Focsani di 176.3 km è terminata con una volata a ranghi compatti vinta per mezza ruota da Stanislaw Aniolkowski. Per il talentuoso polacco del CCC Development Team questo è il sesto centro di una stagione decisamente sugli scudi.

Il ventiduenne ha preceduto due professionisti come Mihkel Räim e Eduard Michael Grosu, qui in gara rispettivamente con le nazionali di Estonai e Romania. Bel quarto posto per il diciottenne italiano Jonathan Milan (Cycling Team Friuli). Completano la top ten Richard Banusch (LKT Team Brandenburg), Dominik Neuman (Elkov-Author), Savva Novikov (Lokosphinx), Norman Vahtra (Estonia), Siim Kiskonen (Estonia) e Aleksandr Smirnov (Lokosphinx).

Continua ad indossare la maglia di capoclassifica Ivar Slik (Monkey Town-A Block), vincitore della frazione inaugurale, con 4″ di margine sul connazionale e compagno di squadra Alex Molenaar. Domani il giro di boa della prova rumena con la Buzau-Targoviste di 124.4 km, con un probabile esito in volata.