Sei appuntamenti in nove giorni, le gare italiane si vedono anche su Cicloweb!

Dopo la pausa agostana, il carrozzone del ciclismo professionistico torna a far visita all’Italia. E nei prossimi 30 giorni il Belpaese sarà il principale teatro delle due ruote, con ben dodici corse di primo livello da disputarsi da qui a metà ottobre. La gran parte di queste sarà trasmessa anche da Cicloweb.it: grazie alla partnership in essere con PMG Sport, sulla nostra homepage vi offriremo le immagini di nove delle dodici gare in questione – le eccezioni sono rappresentate dai tre appuntamento targati RCS Sport, ossia Milano-Torino, Gran Piemonte e Il Lombardia.

Questo rush finale valido anche per la Ciclismo Cup partirà oggi pomeriggio con la Coppa Agostoni, che sarà trasmessa in diretta a partire dalle 15. Medesimo orario domani per la diretta della Coppa Bernocchi, seconda prova del Trittico Lombardo. Mercoledì 17 e giovedì 18 nuove dirette pomeridiane, rispettivamente per il Giro della Toscana e la Coppa Sabatini. Nel prossimo weekend, infine, spazio alle differite nel tardo pomeriggio per il Memorial Pantani di sabato 21 e il Trofeo Matteotti di domenica 22.