Androni-Sidermec, per la stagione 2020 c’è anche Davide Gabburo

Continua a definirsi sempre di più l’organico dell’Androni-Sidermec per la stagione 2020 che sarà caratterizzato da una profonda rivoluzione: l’ultimo acquisto annunciato ufficialmente dalla squadra di Gianni Savio è quello del 26enne veneto Davide Gabburo che ha firmato un contratto di un anno. Gabburo è stato protagonista di un 2019 molto positivo con la maglia della Neri Sottoli-Selle Italia-KTM: tra i piazzamenti più interessanti segnaliamo un secondo posto di tappa alla Settimana Coppi e Bartali ed un terzo di tappa al Tour of Almaty, poi è stato ottimo settimo al Gran Premio di Francoforte ma in tutte le gare di un giorno dal profilo ondulato si è sempre ben comportato arrivando subito a ridosso dei migliori.