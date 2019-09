Annunciato il calendario del Giro d’Italia Ciclocross, sei tappe in sei regioni

La ASD Romano Scotti ha lanciato oggi l’undicesima edizione del Giro d’Italia Ciclocross che si disputerà tra il6 ottobre 2019 ed il 5 gennaio 2020: la manifestazione si snoderà su sei prove in sei regioni diverse con alcune tappe nuove e una che sarà valida anche come corsa internazionale del calendario UCI. La caccia alla maglia rosa inizierà dalla Ciociaria ed in particolare da Ferentino per un appuntamento classico del Giro d’Italia Ciclocross, a seguire si andrà a Corridonia nelle Marche, a Cantoira in provincia di Torino, a Jesolo per quello che è l’unico appuntamento internazionale, quindi si andrà in Friuli a Osoppo per la quinta tappa mentre in gran finale sarà a Pontedera in Toscana.

Le tappe

– 06 ottobre: Ferentino (FR)

– 13 ottobre: Corridonia (MC)

– 27 ottobre: Cantoira (TO)

– 01 novembre: Jesolo (VE), tappa internazionale

– 03 dicembre: Buja-Osoppo (UD)

– 05 gennaio: Pontedera (PI)