Italia, si riduce a dieci la lista dei possibili azzurri del ct Davide Cassani

Ci vorrà ancora un po’ di attesa per conoscere i nomi degli otto corridori che vestiranno la maglia azzurra dell’Italia nella prova in linea del Campionato del Mondo di Yorkshire 2019: al termine del Memorial Pantani ci si aspettava l’annuncio dei titolari da parte del ct Davide Cassani che però, visti i dubbi sullo stato di forma di alcuni dei possibili protagonisti, ha scelto di prendersi ancora un po’ di tempo per fare ulteriori valutazioni.

In ogni caso al termine della gara romagnola, la lista dei possibili azzurri si è ridotta a 10 nomi: si tratta di Alberto Bettiol, Davide Cimolai, Sonny Colbrelli, Davide Formolo, Gianni Moscon, Salvatore Puccio, Matteo Trentin, Diego Ulissi, Kristian Sbaragli e Giovanni Visconti. I convocati resteranno in Italia fino a mercoledì e solo gli otto titolari voleranno poi in Inghilterra per prendere parte alla prova in linea.