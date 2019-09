Di Felice conquista anche il Trofeo Bianchin e sale ad 8 vittorie stagionali

È un gran finale di stagione quello di Francesco Di Felice, ruota veloce della General Store Essegibi F.lli Curia: l’ottava vittoria stagionale giunge al Trofeo Bianchin, ultima classica del calendario veneto per dilettanti e under 23. Corsa che si è conclusa a Ponzano Veneto con una volata di 50 corridori, con Di Felice che ha battuto Anthony Jullien, rappresentante della Chambery Cyclisme (sul podio anche l’anno scorso con Champoussin) e vicecampione francese under 23; i il terzo gradino del podio va invece al primo anno Martin Marcellusi (Palazzago), tornato a farsi vedere dopo un sorprendente inizio di stagione.

Con questo successo, che rappresenta il settimo in soli due mesi, Di Felice supera Bagioli tra gli under italiani plurivincenti, portandosi in testa a questa speciale classifica: un vero ribaltamento del paradigma per lui che nella passata stagione aveva fatto collezione di piazzamenti più di chiunque altro, non riuscendo mai ad ottenere il successo.