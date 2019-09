Mondiali, annunciati i sei azzurri prescelti nella nazionale under 23

1 Minuti per leggerlo

Il commissario tecnico Marino Amadori ha sciolto le riserve e ha ufficialmente annunciato la formazione italiana che prenderà il via alla prova in linea under 23 ai Campionati del Mondo nello Yorkshire. Venerdì 27 settembre saranno impegnati nei 186.9 km della Doncaster-Harrogate sei atleti che garantiscono una interessantissima varietà di opzioni.

I prescelti sono Giovanni Aleotti (Cycling Team Friuli), Samuele Battistella (Dimension Data for Qhubeka), Alessandro Covi (Team Colpack), Alberto Dainese (SEG Racing Academy), Gregorio Ferri (Zalf Euromobil Désirée Fior) e Alexander Konychev (Dimension Data for Qhubeka). Rispetto alla preselezione rimangono così fuori Nicolas Dalla Valle, Stefano Oldani, Antonio Puppio e Matteo Sobrero.