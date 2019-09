Il trentino Mattia Bais passa pro’ con l’Androni Giocattoli-Sidermec

1 Minuti per leggerlo

Uno dei corridori più consistenti del panorama Continental italiano riceve finalmente la meritata opportunità tra i professionisti. Dopo aver gareggiato in queste settimane come stagista, Mattia Bais dalla prossima stagione farà parte a tutti gli effetti della rosa della Androni Giocattoli-Sidermec.

Non ancora ventitreenne, il trentino Bais è cresciuto tra le fila del Cycling Team Friuli, squadra che garantisce così un secondo elemento alla Professional piemontese dopo il già noto passaggio di Nicola Venchiarutti. Nel 2019 Bais ha chiuso ottavo al Tour of Bihor, ottavo al Sibiu Tour e secondo al Giro del Friuli Venezia Giulia. Per lui il contratto siglato con il sodalizio di Gianni Savio è di durata biennale.