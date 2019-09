Mondiali 2020, presentati i percorsi di Martigny. La crono maschile anticipata alla domenica

2 Minuti per leggerlo

Quando manca meno di un anno alla disputa, pochi minuti fa, nel corso di un evento appositamente programmato ad Harrogate, sono stati ufficialmente presentati i Campionati del Mondo di ciclismo su strada 2020, che si disputeranno da domenica 20 a domenica 27 settembre 2020 tra Aigle e Martigny, in Svizzera, precisamente nel Canton Vallese.

Una grande novità rispetto al passato arriva già dall’ordine delle prove: diversamente dal consueto, la gara inaugurale è la cronometro élite maschile che si sostituisce nel posizionamento con la staffetta mista. Ritorna, inoltre, il giorno di pausa posizionato come in passato di giovedì. Il circuito finale è quello prospettato nei mesi scorsi, con la dura ascesa al Col de la Petite Forclaz seguita da una velocissima discesa fino quasi all’arrivo.

Qui sotto il calendario completo, con le sedi di partenza e il chilometraggio di ciascuna prova.

Domenica 20 settembre

Cronometro élite maschile, Aigle-Martigny, 46 km

Lunedì 21 settembre

Cronometro juniores maschile, Saint Maurice-Martigny, 27 km

Cronometro juniores femminile, Saint Maurice-Martigny, 22 km

Martedì 22 settembre

Cronometro under 23 maschile, Aigle-Martigny, 39 km

Cronometro élite femminile, Aigle-Martigny, 34 km

Mercoledì 23 settembre

Staffetta mista, Martigny-Martigny, 25 km

Venerdì 25 settembre

Corsa in linea juniores femminile, Aigle-Martigny, 69 km (1 giro finale del circuito)

Corsa in linea under 23 maschile, Aigle-Martigny, 162 km (5 giri finali del circuito)

Sabato 26 settembre

Corsa in linea juniores maschile, Aigle-Martigny, 123 km (3 giri finali del circuito)

Corsa in linea élite femminile, Aigle-Martigny, 123 km (3 giri finali del circuito)

Domenica 27 settembre

Corsa in linea élite maschile, Aigle-Martigny, 244 km (7 giri finali del circuito)

Queste le planimetrie