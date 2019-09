L’UCI sigla una partnership con Zwift: nel 2020 un Mondiale di ciclismo e-sports

L’annuncio è avvenuto oggi pomeriggio a Harrogate in un evento collaterale ai Campionati del Mondo su strada: a partire dal 2020 l’Unione Ciclistica Internazionale, in partnership con il gruppo Zwift, lancerà il primo Mondiale di ciclismo e-sports che vedrà atleti di varie nazionalità sfidarsi sui rulli tramite la sempre più popolare piattaforma online. Negli ultimi anni la crescita di questo settore è stata quasi esponenziale e la stessa Zwift, che sta investendo cifre notevoli, aveva già organizzato diverse manifestazioni, come la dimostrazione con atleti professionisti alla vigilia della cronometro di Bologna del Giro d’Italia, oppure a Kiss Super League che ha visto la partecipazione di ciclisti e cicliste provenienti da squadre UCI. Al momento di questo nuovo Campionato del Mondo non si conoscono ancora dettagli come il formato di gara, il luogo in cui si disputerà o il processo di qualificazione.

