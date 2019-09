Mondiale, domani scatta l’ora della prova élite femminile – La startlist

L’ultima gara femminile dei Campionati del Mondo su strada 2019 è, come d’abitudine, la prova in linea della categoria élite. Partenza alle 11.40 ora locale, le 12.40 in Italia, da Bradford per affrontare una prova di 149.4 km sino a Harrogate; il circuito finale di 13.8 km è da affrontare per tre volte, in una gara che, vedendo quanto accaduto nelle tre precedenti prove, probabilmente troverà la fase decisiva prima ancora del rettilineo finale.

Sono 152 le atlete iscritte, con sette italiane al via con i dorsali dal 9 al 15: in ordine alfabetico pedaleranno Elisa Balsamo, Marta Bastianelli, Elena Cecchini, Tatiana Guderzo, Elisa Longo Borghini, Soraya Paladin e Letizia Paternoster. Come spesso accade, le ragazze guidate da Dino Salvoldi rappresentano la principale minaccia all’armata neerlandese, composta da otto elementi: gli occhi sono tutti su Marianne Vos, di gran lunga la favorita della vigilia, ma Anna van der Breggen e Annemiek van Vleuten spaventano tutti.

Le principali altre atlete in lizza per le medaglie sono la polacca Kasia Niewiadoma, la danese Cecilie Uttrup Ludwig, la britannica Lizzie Deignan, l’australiana Amanda Spratt, la tedesca Lisa Brennauer e la statunitense Coryn Rivera, con la mina vagante rappresentata dalla connazionale di quest’ultima, l’iridata a cronometro Chloé Dygert.

Consulta qui la startlist ufficiale