Congresso UCI, assegnata l’organizzazione di 10 Campionati del Mondo

Il 188° congresso dell’UCI si è svolto quest’oggi a Harrogate; tra le altre cose, è stato approvato l’ingresso di due nuove federazioni nazionali, quelle delle Maldive e di Samoa, all’interno della famiglia, portando così a 196 il numero di paesi affiliati, in linea con l’obiettivo di toccare quota 200 entro il 2022. Tra le altre cose è stato approvato il bilancio 2018 che ammonta a 47 milioni di franchi svizzeri così come è stato dato il via libera ad un progetto di revisione della costituzione UCI.

Sono inoltre stati attribuiti 10 Campionati del Mondo di cinque discipline per il prossimo quinquennio. La novità è la nascita dei Campionati del Pump Track che, nel 2019, si svolgeranno a Berna (Svizzera) nel finesettimana del 18 e del 19 ottobre. Tralasciando i vari campionati masters e quelli BMX, le assegnazioni principali riguardano i Campionati del Mondo su pista: nel 2022 si svolgeranno a Francia, a Saint Quentin en Yvelines, mentre nel 2024 toccherà alla Danimarca nel velodromo di Ballerup. È stata inoltre assegnata la rassegna juniores su pista del 2022, ad Aigle (Svizzera).