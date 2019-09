Oggi non c’era solo il Mondiale: Anthony Turgis vince la Paris-Chauny

Per alcuni dei corridori non convocati per il Campionato del Mondo, oggi in Francia era in programma la Paris-Chauny, gara di un giorno di categoria 1.1 disputata su un percorso abbastanza ondulato di 203.6 chilometri. La corsa è stata ricca di attacchi, ma quelli decisivi sono iniziati a circa 70 chilometri dal traguardo: nei 30 chilometri seguenti al comando si è formata una fuga di Franck Bonnamour (Arkéa-Samsic), Philipp Walsleben (Corendon-Circus), Nans Peters e Axel Domont (AG2R La Mondiale), Aaron Verwilst (Sport Vlaanderen-Baloise), Anthony Turgis (Total Direct Energie) e Robin Carpenter (Rally UHC Cycling) che non verranno più raggiunti dal gruppo.

Bonnamour e Domont hanno perso contatto e nei chilometri finali sono rimasti in cinque: il più attivo è stato Anthony Turgis che ha provato ad attaccare in prima persona e poi ha battuto in volata Robin Carpenter e Nans Peters che erano stati gli unici in grado di riprenderlo; quarta posizione per il tedesco Philipp Walsleben, quinto Aaron Verwilst mentre la volata del gruppo per la sesta posizione è stata vinta da Arnaud Démare. Per Turgis, 25enne della Total Direct Energie, si tratta della seconda vittoria stagionale.