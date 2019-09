Van Vleuten, sabato al Giro dell’Emilia l’esordio in maglia iridata; domenica l’Eroica

Dopo la straordinaria impresa di sabato scorso al Campionato del Mondo di Yorkshire 2019, la quasi 37enne neerlandese Annemiek van Vleuten ha fatto ritorno a casa ed oggi ha effettuato la prima uscita in bicicletta indossando la sua nuova maglia iridata griffata Mitchelton-Scott. Per vederla anche in azione in gara con la nuova divisa non bisognerà attendere molto, e gli appassionati italiani possono già segnarsi l’appuntamento: l’esordio è infatti fissato per sabato prossimo 5 ottobre nella sesta edizione del Giro dell’Emilia dove inevitabilmente Van Vleuten sarà anche la grande favorita.

Al termine della gara, Annemiek van Vleuten resterà in Italia ma si sposterà in Toscana dove domenica prenderà parte all’Eroica e proprio questa mattina aveva lanciato un appello su Twitter per trovare qualcuno che potesse prestargli per l’occasione una maglia iridata e delle scarpe d’annata: la maglia è stata trovata grazie all’ex professionista Jeroen Blijlevens, per le scarpe la ricerca di una misura 39 o 40 è ancora in corso.