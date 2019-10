Anche sui rulli di può barare: squalificato il campione britannico eRacing

1 Minuti per leggerlo

Le gare di ciclismo online e sui rulli, la versione a due ruote degli eSports, stanno prendendo sempre più piede tra gli appassionati, alcune squadre professionistiche si sono prestate ad eventi dimostrativi e l’Unione Ciclistica Internazionale sta studiando l’organizzazione di un Campionato del Mondo specifico per questa nuova disciplina a partire dal 2020.

Con l’aumento della popolarità, emergono anche tutti i problemi del caso ed i primi “furbetti” iniziano ad essere smascherati. Per quanto riguarda la nota piattaforma Zwift si era già parlato di chi provava a barare mentendo sul proprio peso, un paramento che viene preso in considerazione nel trasformare la pedalata sui rulli da reale a virtuale, ma adesso è arrivata addirittura la prima squalifica “di peso”: la British Cycling, la federazione britannico, ha infatti squalificato Cameron Jeffers per condotta antisportiva nel Campionato Britannico eRacing da lui vinto lo scorso mese di marzo.

Jeffers è stato ritenuto colpevole di aver utilizzato in gara materiale ottenuto tramite mezzi che contravvengono alle regole della disciplina eRacing. Il titolo è così passato al secondo classificato James Phillips mentre Jeffers è stato squalificato per sei mesi e multato di 250 sterline.