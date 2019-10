L’ex campionessa italiana Dalia Muccioli annuncia il ritiro a fine stagione

A 26 anni l’ex campionessa italiana Dalia Muccioli ha deciso di svoltare pagina annunciando il ritiro dal ciclismo agonistico al termine di questa stagione. L’atleta romagnola ha corso per otto stagioni nella massima categoria vestendo per tre anni la maglia della BePink, per due anni la maglia della Alé Cipollini mentre negli ultimi tre anni ha sempre militato della Valcar.

Il successo più prestigioso della sua carriera, Dalia Muccioli lo ha conquistato nel 2013 quando a Rancio Valcuvia riuscì a laurearsi campionessa italiana su strada arrivando da sola al traguardo anticipando il ristretto gruppo delle favorite. In seguito si è spesso ben comportata sui percorsi impegnativi ma senza mai riuscire a fare un vero salto di qualità: tuttavia negli anni alla Valcar, è riuscita a vincere un tappa sia al Giro della Campania che al Giro delle Marche. La sua ultima corsa in carriera sarà il Tour of Guangxi in Cina il prossimo 22 ottobre.