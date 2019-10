Calendario UCI 2020: ecco le date di tutte le gare italiane del prossimo anno

La novità delle UCI ProSeries ha visto l’Italia fortemente penalizzata rispetto ad altre nazioni storiche del movimento ciclistico, con la pubblicazione ufficiale dei Calendari 2020 da parte dell’Unione Ciclistica Internazionale gli appassionati possono iniziare a segnarsi le date degli eventi da seguire: tra Professionisti, gare internazionali Under23 e gare femminili, sono 49 gli eventi che sono stati registrati dall’UCI. La novità più rilevante sembra essere lo spostamento della Coppa Bernocchi a dopo i Campionati del Mondo andando a fare una serie di sette gare per professionisti nell’arco di appena otto giorni.

Il calendario italiano

16 Feb 2020 Trofeo Laigueglia 1.Pro

07 Mar 2020 Strade Bianche 1.UWT

07 Mar 2020 Strade Bianche 1.WWT

08 Mar 2020 GP Industria & Artigianato 1.Pro

15 Mar 2020 105^ Popolarissima 1.2

11 Mar-17 Mar 2020 Tirreno-Adriatico 2.UWT

21 Mar 2020 Milano-Sanremo 1.UWT

22 Mar 2020 Trofeo Alfredo Binda – Comune di Cittiglio 1.WWT

25 Mar-29 Mar 2020 Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2.1

01 Apr-04 Apr 2020 Giro di Sicilia – Tour of Sicily 2.1

05 Apr 2020 72° Trofeo Piva 1.2U

13 Apr 2020 82° Giro del Belvedere 1.2U

14 Apr 2020 59° G.P. Palio del Recioto – Trofeo C&F Resinatura Blocchi 1.2U

18 Apr 2020 Trofeo Edil c 1.2U

19 Apr 2020 13° Tr. Città di S. Vendemiano – 60° GP Industria & Commercio 1.2U

20 Apr-24 Apr 2020 Tour of the Alps 2.Pro

25 Apr 2020 Gran Premio della Liberazione 1.2U

26 Apr 2020 Giro dell’Appennino 1.1

03 May 2020 Circuito del Porto – Trofeo Arvedi 1.2

09 May-31 May 2020 Giro d’Italia 2.UWT

10 May 2020 Gran Premio Industrie del Marmo 1.2U

31 May 2020 49^ Coppa della Pace – 46° Trofeo F.lli Anelli 1.2U

02 Jun 2020 66° Trofeo Alcide Degasperi 1.2

04 Jun-14 Jun 2020 Giro Ciclistico d’Italia 2.2U

26 Jun-05 Jul 2020 Giro d’Italia Internazionale Femminile 2.WWT

07 Jul 2020 Trofeo Città di Brescia 1.2

12 Jul 2020 Giro del Medio Brenta 1.2

14 Jul-19 Jul 2020 Giro Ciclistico della Valle d’Aosta – Mont Blanc 2.2U

15 Jul-19 Jul 2020 Adriatica Ionica Race / Sulle Rotte della Serenissima 2.1

09 Aug 2020 45° Gran Premio Sportivi di Poggiana-45° Trofeo Bonin Costruzioni 1.2U

16 Aug 2020 Gp Capodarco Comunita Di Capodarco 1.2U

28 Aug-30 Aug 2020 Premondiale Giro Toscana Int. Femminile – Memorial Michela Fanini 2.2

05 Sep 2020 Coppa Agostoni – Giro delle Brianze 1.1

03 Sep-06 Sep 2020 56° Giro della Regione Friuli Venezia Giulia 2.2

09 Sep 2020 Giro della Toscana – Memorial Alfredo Martini 1.1

10 Sep 2020 Coppa Sabatini – Gran Premio città di Peccioli 1.Pro

12 Sep 2020 Memorial Marco Pantani 1.1

13 Sep 2020 Trofeo Matteotti 1.1

29 Sep 2020 Ruota d’Oro – GP Festa del Perdono 1.2U

03 Oct 2020 Giro dell’Emilia 1.Pro

03 Oct 2020 Giro dell’Emilia Internazionale Donne Elite 1.Pro

04 Oct 2020 Gran Premio Bruno Beghelli 1.1

04 Oct 2020 Gran Premio Bruno Beghelli Internazionale Donne Elite 1.Pro

04 Oct 2020 91° Il Piccolo Lombardia 1.2U

05 Oct 2020 Coppa Bernocchi – GP BPM 1.Pro

06 Oct 2020 Tre Valli Varesine 1.1

07 Oct 2020 Milano-Torino 1.Pro

08 Oct 2020 Gran Piemonte 1.Pro

10 Oct 2020 Il Lombardia 1.UWT