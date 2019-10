Gran Piemonte 2019

Il percorso

Il rinnovamento è di quelli importanti per il Gran Piemonte: se nelle ultime stagioni la prova strizzava l’occhio alle ruote veloci capaci di tenere sui percorsi più o meno ondulati, quest’anno gli organizzatori di RCS Sport hanno deciso di dare una ulteriore opportunità agli scalatori, in un percorso quasi fotocopia dell’odierna Milano-Torino, privilegiando se vogliamo ancor più i corridori da grandi giri.

Il tracciato è di fatto pianeggiante per i primi 145 km, tra il canavesano e il biellese, con una spruzzata di vercellese. Da Valdengo inizia la pedalabile e irregolare ascesa di Nelva, per complessivi 13 km al 3.5%, computando anche un tratto di discesa poco dopo la metà. Dalla vetta 11 km di declivio portano fino a Biella, dove viene approcciata la salita finale verso il Santuario di Oropa: la parte iniziale, fino al bivio per Favaro, presenta pendenze dolci in cui fare la differenza è pressoché impossibile. Negli ultimi 6.8 km, invece, la musica cambia con una pendenza media superiore all’8% e tratti al 13% fino al classico e infido rettilineo in porfido che conduce alla basilica.

L’altimetria

Agliè – Santuario di Oropa (183 km)

Partenza: Agliè ore 12.00

Arrivo: Santuario di Oropa ore 16.35 circa

I protagonisti

Sono diciannove le squadre iscritte, dieci delle quali World Tour. Nonostante il percorso sia totalmente diverso da quello di un anno fa, al via c’è il detentore del titolo Sonny Colbrelli, che, per utilizzare un eufemismo, difficilmente sarà protagonista, in una Bahrain Merida che porta Hermann Pernsteiner. Il corridore di casa è uno che quella salita l’ha affrontata decine di volte in allenamento, vale a dire Egan Bernal, al vertice di un Team Ineos che porta anche Gianni Moscon, Diego Rosa e Iván Ramiro Sosa.

La Bora Hansgrohe lascia a riposto Formolo ma presenta comunque Emanuel Buchmann, Patrick Konrad, Rafal Majka e Michael Schachmann. Può invece ben figurare su un percorso simile Daniel Martin, capitano unico della UAE Team Emirates mentre per il Movistar Team, in contumacia di Valverde, tocca a Richard Carapaz cercare di portare a casa il risultato. Nel Team Katusha Alpecin c’è, con Ilnur Zakarin, un Enrico Battaglin che coltiva bei ricordi dell’ascesa piemontese.

Senza Latour, l’AG2R La Mondiale dà spazio a Nans Peters e all’interessante stagista Clément Champoussin. Per il Team Dimension Data l’esperienza di Enrico Gasparotto viene accompagnata da Amanuel Gebreigzabhier e da Louis Meintjes mentre l’Astana Pro Team si presenta con un roster senza gli specialisti ma con Davide Ballerini e Luis León Sánchez che sono in forma. Completa il quadro la EF Education First con Jonathan Caicedo.

Tutte le altre compagini sono dunque Professional, con l’ultimo appuntamento della Ciclismo Cup. Il vantaggio della Androni Giocattoli-Sidermec è tornato di sicurezza ma, nonostante tutto, tra le strade piemontesi la squadra porta Fausto Masnada, Daniel Muñoz e Kevin Rivera; la Neri Sottoli-Selle Italia-KTM risponde con Davide Gabburo e Giovanni Visconti. La Bardiani CSF ha Giovanni Carboni e Lorenzo Rota, la Nippo-Vini Fantini-Faizanè porta Nicola Bagioli e Alejandro Osorio. C’è quindi spazio per i portacolori delle cinque Professional straniere, a cominciare dalla Israel Cycling Academy di Ben Hermans e Krists Neilands. La Gazprom-RusVelo si affida a Nikolay Cherkasov e Alexandr Vlasov, il Team Arkéa-Samsic punta tutto sul campione francese Warren Barguil, i cugini della Vital Concept-B&B Hotels rispondono con Pierre Rolland, la Cofidis, Solutions Crédits ha in Nicolas Edet la miglior pedina.

La lista iscritti

Bahrain Merida

1 COLBRELLI Sonny

2 BOLE Grega

3 GAROSIO Andrea

4 PADUN Mark

5 PERNSTEINER Hermann

6 PIBERNIK Luka

7 TRATNIK Jan AG2R La Mondiale

11 BIDARD François

12 CHAMPOUSSIN Clément

13 CHEVRIER Clément

14 DOMONT Axel

15 DUPONT Hubert

16 HÄNNINEN Jaakko

17 PETERS Nans Androni Giocattoli-Sidermec

21 MASNADA Fausto

22 BAIS Mattia

23 BISOLTI Alessandro

24 RIVERA Kevin

25 FLOREZ Miguel Eduardo

26 MUÑOZ Daniel

27 RAVANELLI Simone Astana Pro Team

31 BALLERINI Davide

32 BOARO Manuele

33 DE VREESE Laurens

34 GREGAARD Jonas

35 PRONSKIY Vadim

36 SÁNCHEZ Luis León

37 ZEITS Andrey Bardiani CSF

41 BARBIN Enrico

42 CARBONI Giovanni

43 COVILI Luca

44 ORSINI Umberto

45 ROMANO Francesco

46 ROTA Lorenzo

47 SAVINI Daniel Bora Hansgrohe

51 MAJKA Rafał

52 BENEDETTI Cesare

53 BUCHMANN Emanuel

54 KONRAD Patrick

55 MÜHLBERGER Gregor

56 SAGAN Juraj

57 SCHACHMANN Maximilian Cofidis, Solutions Crédits

61 EDET Nicolas

62 BERHANE Natnael

63 HANSEN Jesper

64 HERRADA José

65 MATÉ Luis Ángel

66 PEREZ Anthony

67 ROSSETTO Stéphane EF Education First

71 BENNETT Sean

72 BROWN Nathan

73 CAICEDO Jonathan

74 DOCKER Mitchell

75 MODOLO Sacha

76 WALLS Matthew

77 WHELAN James Gazprom-RusVelo

81 VLASOV Aleksandr

82 ARSLANOV Ildar

83 BOEV Igor

84 CHERKASOV Nikolay

85 KOBERNYAK Evgeny

86 KULIKOV Vladislav

87 RYBALKIN Aleksey Israel Cycling Academy

91 HERMANS Ben

92 GEBREMEDHIN Awet

93 CATAFORD Alexander

94 GOLDSTEIN Omer

95 NEILANDS Krists

96 PLAZA Rubén

97 SBARAGLI Kristian Movistar Team

101 CARAPAZ Richard

102 BARBERO Carlos

103 CASTRILLO Jaime

104 FERNÁNDEZ Rubén

105 PRADES Eduard

106 SÜTTERLIN Jasha

107 VERONA Carlos Neri Sottoli-Selle Italia-KTM

111 VISCONTI Giovanni

112 BONGIORNO Francesco Manuel

113 GONZALEZ Roberto

114 GABBURO Davide

115 SCHÖNBERGER Sebastian

116 MARENGO Umberto

117 ZARDINI Edoardo Nippo-Vini Fantini-Faizanè

121 ACOSTA Ruben Dario

122 BAGIOLI Nicola

123 BOU Joan

124 CANOLA Marco

125 NAKANE Hideto

126 OSORIO Alejandro

127 ZACCANTI Filippo Team Arkéa-Samsic

131 BARGUIL Warren

132 DOLEATTO Aurélien

133 GESBERT Élie

134 HARDY Romain

135 JARNET Maxime

136 LE ROUX Romain

137 MAISON Jérémy Team Dimension Data

141 GASPAROTTO Enrico

142 GHEBREIGZABHIER Amanuel

143 KONYCHEV Alexander

144 MEINTJES Louis

145 MÄDER Gino

146 VENTER Jaco

147 WYSS Danilo Team Ineos

151 BERNAL Egan

152 CASTROVIEJO Jonathan

153 GANNA Filippo

154 GOŁAŚ Michał

155 MOSCON Gianni

156 ROSA Diego

157 SOSA Iván Ramiro Team Arkéa-Samsic

161 BATTAGLIN Enrico

162 CRAS Steff

163 FABBRO Matteo

164 GUERREIRO Ruben

165 HOLLMANN Juri

166 NAVARRO Daniel

167 ZAKARIN Ilnur UAE Team Emirates

171 MARTIN Dan

172 DALLA VALLE Nicolas

173 MORI Manuele

174 POLANC Jan

175 RIABUSHENKO Alexandr

176 SUTHERLAND Rory

177 TROIA Oliviero Vital Concept-B&B Hotels

181 ROLLAND Pierre

182 CAM Maxime

183 COURTEILLE Arnaud

184 GAUTIER Cyril

185 LE BON Johan

186 MÜLLER Patrick

187 PACHER Quentin

La corsa in tv

La corsa sarà trasmessa in diretta da RaiSport e da Eurosport. Gli orari ed i canali di trasmissione sono rintracciabili nella guida tv di Cicloweb.it.

Albo d’oro