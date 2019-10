Tour of Taihu Lake, in volata Marco Benfatto regola tutti

Prosegue ancora una volta il feeling tra Marco Benfatto e le corse cinesi: il trentunenne veneto ha oggi colto il successo nella prima tappa in linea del Tour of Taihu Lake, una frazione di 88.8 km. Per il portacolori della Androni Giocattoli-Sidermec si tratta della settima affermazione stagionale, la quinta in Cina.

Nella volata Benfatto ha regolato Dylan Kennett (St. George Continental), Brenton Jones (Delko Marseille Provence), Youcef Reguigui (Terengganu Cycling Team), Boris Vallée (Wanty-Gobert), Andrea Peron (Team Novo Nordisk), Zheng Zhang (Hengxiang Cycling Team), Itamar Einhorn (Israel Cycling Academy), Mohamad Saari Amri Abd Rasim (Team Sapura Cycling) e Manuel Peñalver (Burgos BH). Complice l’abbuono, il neozelandese Dylan Kennett balza in vetta alla generale sopravanzando l’austriaco Matthias Brändle (Israel Cycling Academy), ieri vincitore del prologo, per 6″.