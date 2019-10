Gp Ezio del Rosso, show Friuli: parata di Bais e Aleotti

Va a concludersi come meglio non si può la carriera dilettantistica di Mattia Bais (che passerà l’anno prossimo con l’Androni Sidermec): a Montecatini Terme conquista una delle ultime classiche della stagione, il Gp Ezio Del Rosso, ma più che di vittoria individuale è lecito parlare di prova corale di supremazia del Cycling Team Friuli, visto l’importante contributo della stella del team Giovanni Aleotti, che assieme al compagno ha fatto la differenza sulla salita di Vico: i due sono arrivati in parata, con Bais che era ancora a secco di vittorie in questa stagione al quale il compagno ha lasciato volentieri il successo.

Distanza notevole per i pochi rimasti in gara che sono andati a giocarsi il terzo gradino del podio. A piazzarsi Nicolò Ferri (Mastromarco), che ha preceduto Michele Corradini (Fortebraccio), Santiago Butriago (Cinelli) ed Emanuele Barison (Work Service Videa): 1’21” il ritardo dei primi inseguitori.