Matteo Fabbro rimane nel World Tour: ufficiale il passaggio alla Bora Hansgrohe

1 Minuti per leggerlo

Sistemazione migliore non poteva trovarla, Matteo Fabbro. Lo scalatore friulano, in scadenza di contratto con il Team Katusha Alpecin, nella prossima stagione difenderà i colori della Bora Hansgrohe. L’ex alfiere del Cycling Team Friuli cercherà quindi di mettersi in luce con la compagine tedesca, che nelle corse a tappe sta costruendo un ottimo nucleo di giovani speranze.

Il ventiquattrenne ha così commentato il trasferimento: «Sono molto grato al team manager Ralph Denk per avermi dato questa opportunità. L’impressione è che qui tutti si divertano a gareggiare per questo team e tale aspetto mi piace. Voglio continuare a crescere e fare un salto di qualità nelle mie prestazioni».