Coppa del Mobilio, domina Federico Molini

Si conclude la stagione dilettanti anche in Toscana con la tradizionale Coppa del Mobilio, disputata ieri in quel di Ponsacco: un appuntamento unico che si compone di due frazioni, una in linea la mattina ed una a cronometro nel pomeriggio. La frazione in linea, che qualifica i primi 15 alla prova a cronometro finale, si è conclusa in volata, con successo dell’atleta della Gragnano Lorenzo Friscia che ha preceduto Alessandro Iacchi (Team Franco Ballerini) e Victor Bykanov (Cinelli); non c’è storia nella frazione finale a cronometro, dove il più forte di gran lunga si rivela il secondo anno Federico Molini, in forza alla Mastromarco. Una vittoria netta per il pistoiese, che ha staccato di ben 1’20” il compagno di squadra Nicolò Ferri, sul podio anche domenica al Gp Ezio Del Rosso. Terzo posto per un altro uomo della Gragnano, l’élite Diego Frignani che conclude con 1’32” di ritardo.