CdM ciclocross, i convocati dell’Italia per la tappa di Berna

Dopo le due prove statunitensi, la Coppa del Mondo di ciclocross torna in Europa. Il terzo round della challenge approda domenica 20 ottobre in Svizzera, nella capitale Berna. Il commissario tecnico italiano del settore Fausto Scotti ha deciso di convocare numerosi atleti per le gare in programma.

Tra gli uomini juniores saranno impegnati Filippo Agostinacchio (Team Bramati), Manuel Capra (Veloce Club Borgo), Daniel Cassol (Dp66 Giant Smp), Davide De Pretto (Borgo Molino Rinascita Ormelle), Lorenzo Masciarelli (Callant Doltcini Cycling Team) e Kevin Pezzo Rosola (Dp66 Giant Smp). Tra gli uomini under 23 gareggiano Federico Ceolin (Selle Italia Guerciotti), Antonio Folcarelli (Race Mountain Folcarelli Team) e Davide Toneatti (Dp66 Giant Smp).

Nella gara donne élite spazio a Francesca Baroni (Selle Italia Guerciotti), Sara Casasola (Dp66 Giant Smp) e Gaia Realini (Vallerbike); a loro si sommano Alice Maria Arzuffi, Lucia Bramati, Giulia Challancin, Rebecca Gariboldi, Eva Lechner e Silvia Persico. Nella prova uomini élite risultano iscritti Stefano Capponi e Luca Ursino.