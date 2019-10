Il padovano Riccardo Verza completa la rosa della Kometa-Xstra

Si è definita la rosa della Kometa-Xstra per il 2020, in quella che sarà la terza stagione della squadra tra le Continental. La compagine gestita da Alberto Contador e Ivan Basso ha nuovamente pescato in Italia, per quello che è il settimo e ultimo ingaggio; si tratta di Riccardo Verza, ventiduenne padovano che giunge dalla Zalf Euromobil Désirée Fior.

Il veneto è il tredicesimo corridore del team, il quarto italiano e va ad aggiungersi a Alessandro Fancellu, Giacomo Garavaglia e al confermato Antonio Puppio. Il danese Mathias Larsen, il portoghese Daniel Viegas, gli ungheresi Marton Dina ed Erik Fetter, gli spagnoli Juan Camacho, José Antonio García, Sergio García, Alejandro Ropero e Diego Pablo Sevilla completano la rosa.