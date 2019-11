GiroCross, vittorie per Cristian Cominelli e Francesca Baroni

Sotto la pioggia a Osoppo, in Friuli Venezia Giulia, si è disputata la quinta tappa del Giro d’Italia ciclocross. La prova élite maschile ha visto un duello che si è risolto solamente con la volata finale. A vincere è ancora Cristian Cominelli, che balza così in vetta alla generale, mentre il battuto è un Filippo Fontana in costante crescita. Terza piazza per Nicolas Samparisi, seguono Davide Toneatti, Marco Ponta, Stefano Capponi, Federico Ceolin e Martino Fruet.

Tra le donne, la vittoria va alla grande favorita della vigilia, ovvero sia Francesca Baroni, capace di superare Anna Oberparleiter e Alessia Bulleri. Quarta posizione per Gaia Realini, quinta per Asia Zontone, sesta per Matilde Bolzan, settima per Letizia Brufani e ottava per Alessandra Grillo.