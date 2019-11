Il britannico Harry Tanfield correrà con la AG2R La Mondiale nel 2020

1 Minuti per leggerlo

Solo pochi dei corridori sotto contratto con la Katusha-Alpecin avranno l’opportunità di restare alla Israel Cycling Academy una volta completata la fusione, gli altri sono impegnati in queste settimane a trovare una nuova sistemazione: è il caso del britannico Harry Tanfield, 25 da compiere il prossimo 17 novembre, che per la stagione 2020 ha firmato con i francesi della AG2R La Mondiale. Il 2019 è stato il primo di Tanfield come professionista ed a livello individuale il miglior risultato è stato il quinto posto nella cronometro del BinckBank Tour: ai Campionati del Mondo nello Yorkshire, invece, ha fatto parte della Staffetta Mista britannica che ha vinto la medaglia di bronzo con soli 5″ di vantaggio sull’Italia.